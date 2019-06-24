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РИА Новости

ПАСЕ проголосовала против обсуждения на сессии темы о российских взносах

Вчера, 13:01
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© Depositphotos / packshotШтаб-квартира Совета Европы в Страсбурге
Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге
© Depositphotos / packshot
Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, на открытии сессии глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье сообщила о поступлении накануне сессии предложения обсудить вопрос о том, чтобы "призвать РФ к ответственности за неуплату членских взносов".
В результате голосования большинство (77 из 136) в Ассамблее высказалось против включения этого вопроса в повестку дня.
Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге
Вчера, 13:10
ПАСЕ отказалась обсуждать доклад по MH17
В апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.
В ответ делегация заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не направила заявку на подтверждение своих полномочий. В конце июня 2017 года Россия заявила о приостановлении части выплаты своих взносов.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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