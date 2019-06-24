ПАСЕ проголосовала против обсуждения на сессии темы о российских взносах

СТРАСБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.

Как передаёт корреспондент РИА Новости, на открытии сессии глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье сообщила о поступлении накануне сессии предложения обсудить вопрос о том, чтобы "призвать РФ к ответственности за неуплату членских взносов".

В результате голосования большинство (77 из 136) в Ассамблее высказалось против включения этого вопроса в повестку дня.

В апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.