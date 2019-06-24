Песков не знает о возможном введении дальнейших ограничений против Грузии

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о планах введения дальнейших ограничений со стороны России в отношении Грузии.

"Пока мне неизвестно о существовании таких планов, абсолютно", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, могут ли быть еще введены ограничения в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

Отвечая на вопрос о том, не планируется ли дополнительных компенсаций от властей тем туристам, у которых сгорят путевки в Грузию, Песков сказал: "Не могу ответить на ваш вопрос, не знаю этих деталей. Попробуем это разузнать".

Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.