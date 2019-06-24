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РИА Новости

Мосгорсуд признал законным отказ экс-губернатору Белых в отсрочке штрафа

Вчера, 12:54
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭкс-губернатор Кировской области Никита Белых во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 1 февраля 2018
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 1 февраля 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным отказ бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, осужденному за получение взятки, в отсрочке уплаты 48,2 миллиона рублей штрафа, сообщили РИА Новости в суде.
"Апелляционная инстанция признала законным решение Пресненского суда Москвы, который отклонил ходатайство об отсрочке", - сказали в суде.
Белых приговорен к 10 годам колонии и штрафу в размере 48,2 миллионов рублей.
Дело Никиты Белых стало самым резонансным в отношении российского губернатора в прошлом году. Пресненский суд Москвы признал бывшего главу Кировской области виновным в получении двух взяток.
Зал судебных заседаний
1 июня, 15:01
Уголовные дела против губернаторов и экс-губернаторов в России
Защита доказывала, что Белых стал жертвой оговора и провокаций, и настаивала на оправдании. Приговорить бывшего губернатора судье Татьяне Васюченко, позднее ушедшей в отставку, стоило немалых трудов - из-за многочисленных болезней обвиняемого даже не могли доставить из СИЗО в суд и заседания приходилось проводить прямо в изоляторе в сопровождении медиков, во время разбирательства подсудимый был подключен к капельнице.
Сейчас Белых устроился работать в библиотеку при колонии Рязанской области и относится к своим обязанностям серьезно, принимая меры по расширению ассортимента тюремной библиотеки.
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Никита БелыхМоскваПроисшествия
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