Мосгорсуд признал законным отказ экс-губернатору Белых в отсрочке штрафа

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 1 февраля 2018

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным отказ бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, осужденному за получение взятки, в отсрочке уплаты 48,2 миллиона рублей штрафа, сообщили РИА Новости в суде.

"Апелляционная инстанция признала законным решение Пресненского суда Москвы, который отклонил ходатайство об отсрочке", - сказали в суде.

Белых приговорен к 10 годам колонии и штрафу в размере 48,2 миллионов рублей.

Дело Никиты Белых стало самым резонансным в отношении российского губернатора в прошлом году. Пресненский суд Москвы признал бывшего главу Кировской области виновным в получении двух взяток.

Защита доказывала, что Белых стал жертвой оговора и провокаций, и настаивала на оправдании. Приговорить бывшего губернатора судье Татьяне Васюченко, позднее ушедшей в отставку, стоило немалых трудов - из-за многочисленных болезней обвиняемого даже не могли доставить из СИЗО в суд и заседания приходилось проводить прямо в изоляторе в сопровождении медиков, во время разбирательства подсудимый был подключен к капельнице.