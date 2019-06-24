Миронов призвал Памфилову вмешаться в ситуацию с выборами в Петербурге

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов назвал вопиющей ситуацию с выборной кампанией в Санкт-Петербурге и призвал председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову взять ее под контроль, сообщила пресс-служба СР.

"Считаю, что вопиющая ситуация требует личного вмешательства главы Центризбиркома. С самого начала кампании практически повсеместно отмечаются грубейшие нарушения избирательного законодательства со стороны глав муниципалитетов, избиркомов муниципальных образований, на это я указываю в своем обращении", - отметил Миронов.

По его словам, принятие решений о назначении выборов фактически утаивается от общественности и кандидатов. "Соответствующие публикации в печатных СМИ появляются позже установленных законом сроков. Кроме того, некоторые избиркомы с опозданием утверждают необходимые формы документов. В результате искусственно сокращается срок выдвижения кандидатов, который и так составляет всего 20 дней. Тем самым нарушаются избирательные права граждан", - добавил он.

В своем обращении глава СР приводит примеры неудовлетворительной работы избирательных комиссий муниципальных образований в Московском, Петроградском, Калининском и других районах Санкт-Петербурга.

"К сожалению, многочисленные обращения регионального отделения политической партии "Справедливая Россия" в городе Санкт-Петербурге в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, в прокуратуру Санкт-Петербурга, в прокуратуры всех районов Санкт-Петербурга (копии обращений прилагаем) не привели к сколько-нибудь существенному улучшению ситуации с массовым нарушением избирательных прав граждан в Санкт-Петербурге", - подчеркнул Миронов.