Песков заявил о русофобской истерии в Грузии

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Грузии царит русофобская истерия, искусно подогреваемая радикальными элементами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Можно только выразить сожаление в этой связи", — добавил он.
Песков отметил, что Грузия переживает внутренний кризис, однако Кремль "не считает это своим делом".
"Наше дело, когда это приобретает антироссийский характер. Вот это то, что заставляет нас волноваться", — уточнил пресс-секретарь.
Москва ранее ввела ограничения в связи с ситуацией в Тбилиси. Это вынужденные меры, и подумать об их отмене можно будет после того, как отношение к России изменится, заключил Песков.
23 июня, 21:28Клинцевич допустил новые меры из-за ситуации в Грузии
Что происходит в Грузии
Двадцатого июня в Тбилиси начались массовые акции протеста: митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Протесты вылились в антироссийские и антиправительственные беспорядки, началось противостояние ультрас и полиции. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию врагом и заявила, что Москва заинтересована в общественном расколе страны.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
В пятницу Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям перелеты в Грузию. Правительству поручено обеспечить возвращение отдыхающих в этой стране россиян на родину.
В Ассоциации туроператоров рассказали РИА Новости, что в Грузии находятся до семи тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных.
Вчера, 10:52Лавров прокомментировал ситуацию в Грузии