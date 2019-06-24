Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T14:00Z
https://ria.ru/20190624/1555851999.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155585/22/1555852289_0:169:1620:1080_1036x0_80_0_0_b9cc9f4499d5409350b1e48a1c53b1e7.jpg
РИА Новости

Песков заявил о русофобской истерии в Грузии

Вчера, 12:50
34996
© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
© Sputnik / Владимир Умикашвили
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Грузии царит русофобская истерия, искусно подогреваемая радикальными элементами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Можно только выразить сожаление в этой связи", — добавил он.
Песков отметил, что Грузия переживает внутренний кризис, однако Кремль "не считает это своим делом".
"Наше дело, когда это приобретает антироссийский характер. Вот это то, что заставляет нас волноваться", — уточнил пресс-секретарь.
Москва ранее ввела ограничения в связи с ситуацией в Тбилиси. Это вынужденные меры, и подумать об их отмене можно будет после того, как отношение к России изменится, заключил Песков.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
23 июня, 21:28
Клинцевич допустил новые меры из-за ситуации в Грузии

Что происходит в Грузии

Двадцатого июня в Тбилиси начались массовые акции протеста: митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Протесты вылились в антироссийские и антиправительственные беспорядки, началось противостояние ультрас и полиции. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию врагом и заявила, что Москва заинтересована в общественном расколе страны.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
В пятницу Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям перелеты в Грузию. Правительству поручено обеспечить возвращение отдыхающих в этой стране россиян на родину.
В Ассоциации туроператоров рассказали РИА Новости, что в Грузии находятся до семи тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 209
Вчера, 10:52
Лавров прокомментировал ситуацию в Грузии
29027421846
Обсудить 132
Протесты в ГрузииДмитрий ПесковРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Это проходит со временем.. Россия умеет ждать.. и у России есть набор лекарств для лечения русофобии
24 июня, 13:22
Ловец Троллей
5763201258
Работают усердно... Над расколом мирового православия и разжиганием вражды к России... Увы, многие ведутся.
24 июня, 13:32
Вася Рабинович
632002112
Рекомендуем
Парламентская ассамблея Совета Европы
ПАСЕ отклонила попытку перенести обсуждение проекта резолюции по России
РИА
Новости
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 209
Лавров прокомментировал ситуацию в Грузии
Прилавок с сыром на гастрономическом фестивале
Путин продлил действие продуктового эмбарго
Грузинское вино Киндзмараули на полках магазина в Москве
Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем
Лента
новостей
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков высмеял отсутствие Зеленского в списке приглашенных на саммит G20
Грузия
В Грузии предложили организовать для россиян "шаттлы" из Баку и Еревана
Немецкий истребитель Eurofighter Typhoon во время учений ВВС НАТО в воздушном пространстве Литвы
В Германии два истребителя столкнулись в воздухе
Президент США Дональд Трамп
Трамп испугался бомбить из-за Путина
Здание Государственной Думы РФ
Грузинские депутаты отказались от участия в форуме в Москве
Мальчик с роботом в магазине игрушек Hamleys в Лондоне
Британия: мальчикам запрещено мечтать о карьере пожарных и солдат
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
Роберт Де Ниро
В Сети раскритиковали Роберта Де Ниро, снявшегося в антироссийском ролике
Военнослужащий во время ротно-тактических учений
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
Контейнеровоз в порту Циндао, Китай
США обнаружили "китайско-русское супероружие"
Авиасообщение между Россией и Грузией прекратится
В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:46Россия договорилась с Мали о военном сотрудничестве
11:44Борисову на "Армии-2019" показали "фитнес для крыс"
11:44Владимира Кличко и его семью спасли с горящей яхты в Испании, сообщили СМИ
11:43Ученые доказали, что китайцы и американцы мыслят по-разному
11:41Роспотребнадзор вновь признал все пляжи Петербурга непригодными для купания
11:38Кочарян и его адвокаты намерены бойкотировать заседание суда
11:37Гавана хочет видеть Россию лидером иностранных инвестиций на остров
11:36Куба откроет представительство биомедицинского холдинга в Сколково
11:35Медведев может посетить Кубу в октябре
11:34Украина может приостановить членство в ПАСЕ после возвращения делегации РФ
11:32Первая ступень ракеты Falcon Heavy упала при посадке в Атлантическом океане
11:32Замглавы МВД прокомментировал идею изымать автомобили у пьяных водителей
11:29По данным опроса, россияне считают молодежь спортивной и общительной
11:29Власти Сахалина заявили об отсутствии вируса гепатита А в воде города Оха
11:25Украина может отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
11:23В Краснодарском крае растет количество отелей с системой "все включено"
11:22Гавана будет поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы США, заявил посол
11:20Эксперты ЕС опровергли, что продукты на Западе качественнее, чем на Востоке
11:19В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
11:19Представитель Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления
Лента новостейМолния