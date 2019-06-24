Песков заявил о русофобской истерии в Грузии

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Грузии царит русофобская истерия, искусно подогреваемая радикальными элементами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Можно только выразить сожаление в этой связи", — добавил он.

Песков отметил, что Грузия переживает внутренний кризис, однако Кремль "не считает это своим делом".

"Наше дело, когда это приобретает антироссийский характер. Вот это то, что заставляет нас волноваться", — уточнил пресс-секретарь.

Москва ранее ввела ограничения в связи с ситуацией в Тбилиси. Это вынужденные меры, и подумать об их отмене можно будет после того, как отношение к России изменится, заключил Песков.

Что происходит в Грузии

Двадцатого июня в Тбилиси начались массовые акции протеста: митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Протесты вылились в антироссийские и антиправительственные беспорядки, началось противостояние ультрас и полиции. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию врагом и заявила, что Москва заинтересована в общественном расколе страны.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.

В пятницу Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям перелеты в Грузию. Правительству поручено обеспечить возвращение отдыхающих в этой стране россиян на родину.