Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T12:50Z
https://ria.ru/20190624/1555851957.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155292/12/1552921260_0:234:2560:1674_1036x0_80_0_0_85e6ad12277dfc260dbc84acca354b48.jpg
РИА Новости

Пушков высмеял отсутствие Зеленского в списке приглашенных на саммит G20

Вчера, 12:49
79640
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что организаторы саммита G20 не располагают данными о приезде президента Украины Владимира Зеленского.

"Климкину пора. Объявил о визите Зеленского на саммит G20 в Осаке, а в Японии об этом слыхом не слыхивали", — отметил Пушков в Twitter.

Сенатор добавил, что Украина постоянно пытается "выйти на ринг" не в своей весовой категории. По его словам, Киев не имеет никакого отношения к "двадцатке".
Накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Осаке может состояться первая встреча Зеленского с Владимиром Путиным. Однако в МИД Японии информацию о приезде Зеленского подтвердить не смогли.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Вчера, 04:26
Си Цзиньпин примет участие во встрече глав Россия-Индия-Китай на полях G20
7606481281848
Обсудить 111
Саммит G20 в ОсакеВ мире
Популярные комментарии
Вот поэтому вам Путин и не нравится. Поэтому вы и считаете достоинство пороком, а низость - "гидностью". У вас переворот случился. Причем не на площади а в душе, в голове. И к несчастью мы не можем как Путин оградиться от вас рамочками формата. У вас те же соцсети, те же образцы поведения. Вы похожи на обычных людей, но таковыми не являетесь. Все ждете чего-то. Команды чтобы жить что ли...
24 июня, 14:36
yaroslavyev
26230015
Где я такое сказал? Чиновники это люди. А люди бывают разными. Бывают богатые врачи. Во все времена такие врачи бывают. Причем не обязательно эти врачи реально помогают. Бывают бедные врачи. Бывают сверхбогатые коррупционеры-губернаторы. Бывают министры с весьма средними доходами. А уж рядовые чиновники богаты только жалобами на них и большей частью необоснованными. Потому что и бедные это далеко не всегда работящие и честные люди. А уж площадные крикуны - тем более.
24 июня, 14:32
yaroslavyev
18910007
Рекомендуем
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
РИА
Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы
В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
Бари Алибасов
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Лента
новостей
Солдаты ВСУ на востоке Украины
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
Президент США Дональд Трамп
Трамп испугался бомбить из-за Путина
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Продюсер Семен Слепаков
"Для тупых объясняю": Слепаков ответил на критику из-за шутки про врачей
Горожане у фонтанов в парке искусств Музеон
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Логотип МТС
МТС впервые за 13 лет сменил логотип
Актер Майкл Бакари Джордан
В новой "Матрице" Киану Ривза заменит Майкл Б. Джордан
Гражданская версия АК-12
Концерн "Калашников" создал гражданский вариант АК-12
Доллары США
Америка готовит доллар к девальвации
Парламентская ассамблея Совета Европы
ПАСЕ отклонила попытку перенести обсуждение проекта резолюции по России
Уволенная после прямой линии Путина замгубернатора назвала себя жертвой
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:53Зеленский разочарован решением ПАСЕ по возвращению делегации РФ
11:52Глава МИД Мальдив оценил знание Лавровым сингальского языка
11:52Орешкин рассказал о влиянии санкций против Ирана на цены на нефть
11:51Столтенберг пригрозил ответить России из-за ситуации вокруг ДРСМД
11:50Токаев взял под личный контроль ликвидацию последствий ЧП в Арысе
11:49В Раде предложили отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы
11:46Россия договорилась с Мали о военном сотрудничестве
11:44Борисову на "Армии-2019" показали "фитнес для крыс"
11:44Владимира Кличко и его семью спасли с горящей яхты в Испании, сообщили СМИ
11:43Ученые доказали, что китайцы и американцы мыслят по-разному
11:41Роспотребнадзор вновь признал все пляжи Петербурга непригодными для купания
11:38Кочарян и его адвокаты намерены бойкотировать заседание суда
11:37Гавана хочет видеть Россию лидером иностранных инвестиций на остров
11:36Куба откроет представительство биомедицинского холдинга в Сколково
11:35Медведев может посетить Кубу в октябре
11:34Украина может приостановить членство в ПАСЕ после возвращения делегации РФ
11:32Первая ступень ракеты Falcon Heavy упала при посадке в Атлантическом океане
11:32Замглавы МВД прокомментировал идею изымать автомобили у пьяных водителей
11:29По данным опроса, россияне считают молодежь спортивной и общительной
11:29Власти Сахалина заявили об отсутствии вируса гепатита А в воде города Оха
Лента новостейМолния