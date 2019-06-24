Пушков высмеял отсутствие Зеленского в списке приглашенных на саммит G20

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что организаторы саммита G20 не располагают данными о приезде президента Украины Владимира Зеленского.

"Климкину пора. Объявил о визите Зеленского на саммит G20 в Осаке, а в Японии об этом слыхом не слыхивали", — отметил Пушков в Twitter.

Сенатор добавил, что Украина постоянно пытается "выйти на ринг" не в своей весовой категории. По его словам, Киев не имеет никакого отношения к "двадцатке".