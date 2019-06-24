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РИА Новости

Саакашвили призвал продолжить акции протеста в Тбилиси

Вчера, 12:48
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на пресс-конференции на Рыбальском мосту в Киеве. 13 июня 2019
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции на Рыбальском мосту в Киеве. 13 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 24 июн - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал продолжить акции протеста в Тбилиси, несмотря на то, что власти пошли на уступки и решили провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым барьером.
"Речь идет о том, что сейчас (председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина) Иванишвили должен уволить (главу МВД - Георгию) Гахарию, освободить всех задержанных и незамедлительно назначить внеочередные пропорциональные выборы, а также уволить главу ЦИК Тамару Жвания", - заявил Саакашвили в видеообращении, опубликованном в Facebook.
Согласно конституции Грузии, в 2020 году должны были пройти парламентские выборы по смешанной системе, а в 2024 - по пропорциональной. Смешанная система подразумевает, что из 150 депутатских мест 77 парламентариев выбирают по партийным спискам, а 73 – в одномандатных округах. Пропорциональная система выборов предполагает голосование избирателей по партийным спискам, каждая партия получает в парламенте число мест, пропорциональное набранному проценту голосов. При этом обычно устанавливается процентный барьер, который партия должна преодолеть для прохождения в законодательный орган.
В Тбилиси с 20 июня проходят протестов. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
В первые дни акций митингующие требовали отставки спикера парламента, который вскоре заявил об уходе с должности. Остальные требования митингующих - отставка главы МВД, освобождение задержанных в ходе протестов, назначение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе.
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