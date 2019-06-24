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РИА Новости

Отряд кораблей Северного флота подошел к берегам Кубы

Вчера, 12:47
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© РИА Новости / Александр ГальперинФрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" подошел к берегам Кубы, сообщил журналистам начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.
"Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" подошел к берегам Кубы. Сегодня российские моряки совершат деловой заход в столицу республики — город-порт Гавану. Вместе с фрегатом в порт зайдут судно материально-технического обеспечения "Эльбрус" и спасательный буксир "Николай Чикер". Средний морской танкер "Кама" продолжает переход на восток Карибского моря к островам Тринидад и Тобаго", — сказал он.
Отмечается, что отряд кораблей и судов вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. С начала дальнего похода корабли и суда отряда преодолели порядка 28 тысяч морских миль.
Сообщается, что за время похода российские моряки совершили деловые заходы в порты Джибути и Коломбо, а также в китайский порт Циндао для участия в торжествах в честь 70-летия Военно-морских сил Народной освободительной армии Китая. Майские праздники североморцы провели во Владивостоке, затем перешли Тихий океан, пересекли экватор и совершили деловой заход в порт Пуэрто-Боливар Эквадора. На прошлой неделе отряд прошел Панамским каналом в Карибское море.
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Северный флот ВМФ РоссииКубаВ мире
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24 июня, 12:52
llevone2017
31120001
Молодцы! Ждём истерики из США))))
24 июня, 12:49
Арсений Понфиленко
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