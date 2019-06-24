Отряд кораблей Северного флота подошел к берегам Кубы

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" подошел к берегам Кубы, сообщил журналистам начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

"Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" подошел к берегам Кубы. Сегодня российские моряки совершат деловой заход в столицу республики — город-порт Гавану. Вместе с фрегатом в порт зайдут судно материально-технического обеспечения "Эльбрус" и спасательный буксир "Николай Чикер". Средний морской танкер "Кама" продолжает переход на восток Карибского моря к островам Тринидад и Тобаго", — сказал он.

Отмечается, что отряд кораблей и судов вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. С начала дальнего похода корабли и суда отряда преодолели порядка 28 тысяч морских миль.