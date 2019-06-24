Суд допросил мать подростка, обвиняемого в поджоге церкви в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 июн - РИА Новости. Кондопожский городской суд Карелии в понедельник допросил мать подростка, обвиняемого в поджоге Успенской церкви в августе 2018 года, сообщил журналистам старший помощник прокурора Кондопожского района Андрей Луценко.

"Сегодня были опрошены потерпевшие и оглашены письменные материалы дела. После обеда – допрос свидетелей", - сказал Луценко во время перерыва в заседании, проходящего в закрытом режиме.

"Да, был опрошен законный представитель", - ответил он на вопрос журналистов, была ли допрошена мать подсудимого.

Как пояснили в суде, после перерыва предполагается допросить девять человек. На вторник назначены прения сторон и вынесение решения по делу.

Церковь XVIII века в Кондопоге сгорела 10 августа 2018 года, по уголовному делу о поджоге был задержан 15-летний подросток из Петрозаводска. Ему было предъявлено обвинение "Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога".

По информации СК, судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила, что подросток страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Уголовное дело было направлено в суд для применения в отношении несовершеннолетнего принудительного лечения.

Церковь Успения Божией Матери располагалась на территории бывшей деревни, положившей начало городу Кондопоге, на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Храм построили в 1774 году, на закате северного деревянного зодчества, в память о крестьянах, погибших во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере, памятник народного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающий эволюцию шатровых храмов прионежской школы. В апреле 2019 года власти Карелии направили заявку для получения средств на реставрацию сожженной церкви.