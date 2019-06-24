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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Суд допросил мать подростка, обвиняемого в поджоге церкви в Карелии

Вчера, 12:45
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ПЕТРОЗАВОДСК, 24 июн - РИА Новости. Кондопожский городской суд Карелии в понедельник допросил мать подростка, обвиняемого в поджоге Успенской церкви в августе 2018 года, сообщил журналистам старший помощник прокурора Кондопожского района Андрей Луценко.
"Сегодня были опрошены потерпевшие и оглашены письменные материалы дела. После обеда – допрос свидетелей", - сказал Луценко во время перерыва в заседании, проходящего в закрытом режиме.
Сотрудники противопожарной службы у сгоревшего здания церкви Успения Божией Матери в Кондопоге в Карелии
9 ноября 2018, 17:14
В Карелии закроют защитным павильоном развалины сгоревшей церквиСпециалисты закроют специальным защитным павильоном развалины Успенской церкви, сгоревшей в Карелии 10 августа, сообщает в пятницу правительство Карелии.
"Да, был опрошен законный представитель", - ответил он на вопрос журналистов, была ли допрошена мать подсудимого.
Как пояснили в суде, после перерыва предполагается допросить девять человек. На вторник назначены прения сторон и вынесение решения по делу.
Церковь XVIII века в Кондопоге сгорела 10 августа 2018 года, по уголовному делу о поджоге был задержан 15-летний подросток из Петрозаводска. Ему было предъявлено обвинение "Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога".
Сгоревшее здание церкви Успения Божией Матери в Кондопоге в Карелии. 10 августа 2018
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Голодец призвала восстановить сгоревший в Карелии храм в кратчайшие сроки
По информации СК, судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила, что подросток страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Уголовное дело было направлено в суд для применения в отношении несовершеннолетнего принудительного лечения.
Церковь Успения Божией Матери располагалась на территории бывшей деревни, положившей начало городу Кондопоге, на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Храм построили в 1774 году, на закате северного деревянного зодчества, в память о крестьянах, погибших во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере, памятник народного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающий эволюцию шатровых храмов прионежской школы. В апреле 2019 года власти Карелии направили заявку для получения средств на реставрацию сожженной церкви.
В Карелии продолжается сбор средств на восстановление храма, уже поступило 7,1 миллиона рублей.
Рамзан Кадыров. Архивное фото
24 августа 2018, 17:07Религия и мировоззрение
Кадыров пожертвовал миллион рублей на восстановление церкви в Кондопоге
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Религия и мировоззрениеАндрей ЛуценкоСледственный комитет РФПетрозаводскКондопогаКарелияПроисшествия
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