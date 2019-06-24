Извержение вулкана на Курилах не сказалось на работе местных аэропортов

Ранее сообщалось, что после почти столетнего затишья в субботу проснулся вулкан Райкоке на одноименном острове центральных Курил. Извержение от девяти вулканических взрывов продолжалось более 12 часов, а пепел поднялся на высоту от 10 до 13 километров. В настоящее время на Райкоке наблюдаются слабые парогазовые выбросы с небольшим количеством пепла. Красный код опасности для воздушных бортов сейчас изменен на оранжевый.