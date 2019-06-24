Извержение вулкана на Курилах не сказалось на работе местных аэропортов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июн - РИА Новости. Извержение вулкана Райкоке на центральных Курилах не сказалось на работе аэропорта Южно-Сахалинска, сообщила РИА Новости пресс-секретарь предприятия Марина Суетинова.
Ранее сообщалось, что после почти столетнего затишья в субботу проснулся вулкан Райкоке на одноименном острове центральных Курил. Извержение от девяти вулканических взрывов продолжалось более 12 часов, а пепел поднялся на высоту от 10 до 13 километров. В настоящее время на Райкоке наблюдаются слабые парогазовые выбросы с небольшим количеством пепла. Красный код опасности для воздушных бортов сейчас изменен на оранжевый.
"Извержение вулкана Райкоке не отразилось на работе воздушных судов, занятых на курильском направлениях. Рейсы из областного центра в аэропорты Менделеево на Кунашире и Ясный на Итурупе совершаются в соответствии с расписанием. Все местные аэропорты функционируют в штатном режиме", - отметила собеседница агентства.