В Австралию вернулись восемь детей боевиков ИГ*

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил о возвращении в страну из Сирии восьми детей боевиков террористической группировки "Исламское государство"*.

"Да, я могу подтвердить, что правительство тесно работает с международными агентствами и нашими зарубежными партнерами над возвращением на родину восьми молодых австралийцев и то, что это была очень сложная операция", - говорится в заявлении премьер-министра на официальной сайте.

Моррисон также отмечает, что Австралия предоставляет возвратившимся новые возможности, потому что "дети не должны быть в ответе за преступления родителей".

Телеканал ABC, в свою очередь, отмечает, что дети сторонников ИГ* выехали из Сирии, куда их забрали родители в феврале 2014 года, в ближайшую страну, откуда они направятся в Австралию. Отмечается, что после выезда из Сирии они должны встретиться со своей бабушкой, которая около пяти лет пыталась освободить внуков из сирийской военной зоны.