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РИА Новости
Война в Сирии

В Австралию вернулись восемь детей боевиков ИГ*

Вчера, 12:40
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВиды Сиднея
Виды Сиднея
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Виды Сиднея. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил о возвращении в страну из Сирии восьми детей боевиков террористической группировки "Исламское государство"*.
"Да, я могу подтвердить, что правительство тесно работает с международными агентствами и нашими зарубежными партнерами над возвращением на родину восьми молодых австралийцев и то, что это была очень сложная операция", - говорится в заявлении премьер-министра на официальной сайте.
Моррисон также отмечает, что Австралия предоставляет возвратившимся новые возможности, потому что "дети не должны быть в ответе за преступления родителей".
Телеканал ABC, в свою очередь, отмечает, что дети сторонников ИГ* выехали из Сирии, куда их забрали родители в феврале 2014 года, в ближайшую страну, откуда они направятся в Австралию. Отмечается, что после выезда из Сирии они должны встретиться со своей бабушкой, которая около пяти лет пыталась освободить внуков из сирийской военной зоны.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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25 апреля 2018, 13:23
Увезенных родителями-боевиками детей вернули в Таджикистан из Багдада
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