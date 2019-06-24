В СПЧ призвали повысить выплаты по уходу за инвалидами и престарелыми

"Я получаю бесконечные письма, ... люди пишут мне, что на 1200 рублей уход за людьми, которые страдают ментальными заболеваниями, деменцией, пожилыми - это абсолютно невозможно. Даже покупка билета проездного для того, чтобы съездить за памерсами, или для того, чтобы привезти рецепты данному человеку... Хотя бы бесплатный проезд (нужно обеспечить – ред.), помимо того, что повысить, конечно, эту выплату тоже необходимо", - сказала Соболева на спецзаседании на тему: "Соблюдение прав человека в стационарных социальных организациях психоневрологическогопрофиля и создание альтернативных форм жизнеустройства граждан с психофизическими и ментальными нарушениями".