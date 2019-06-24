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РИА Новости

В СПЧ призвали повысить выплаты по уходу за инвалидами и престарелыми

Вчера, 12:38
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Необходимо повысить выплаты по уходу за инвалидами и престарелыми людьми, которые на данный момент составляют 1200 рублей в месяц, заявила член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Анита Соболева.

"Я получаю бесконечные письма, ... люди пишут мне, что на 1200 рублей уход за людьми, которые страдают ментальными заболеваниями, деменцией, пожилыми - это абсолютно невозможно. Даже покупка билета проездного для того, чтобы съездить за памерсами, или для того, чтобы привезти рецепты данному человеку... Хотя бы бесплатный проезд (нужно обеспечить – ред.), помимо того, что повысить, конечно, эту выплату тоже необходимо", - сказала Соболева на спецзаседании на тему: "Соблюдение прав человека в стационарных социальных организациях психоневрологическогопрофиля и создание альтернативных форм жизнеустройства граждан с психофизическими и ментальными нарушениями".

По ее словам, получается, что человек вынужден сдавать родственника в психоневрологический интернат (ПНИ), хотя мог бы осуществлять этот уход за человеком дома. "То есть мы выталкиваем людей в ПНИ, в институты, даже в тех случаях, когда у нас есть те, кто готов за ними ухаживать", - уточнила Соболева.
Помимо этого, член СПЧ в качестве одного из предложений выдвинула идею "предусмотреть возможность оставить этот старый возраст выхода на пенсию (и женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет)" для тех, кто намерен ухаживать за своими пожилыми родственниками.
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СПЧАнита СоболеваРоссияОбщество
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