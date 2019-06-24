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РИА Новости

Патрушев прибыл в Тель-Авив на переговоры с коллегами из США и Израиля

Вчера, 12:34
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Максим Блинов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник прибыл в Тель-Авив на переговоры с коллегами из США и Израиля, передают журналисты с места событий.
Контакты секретаря Совбеза РФ с его иностранными визави пройдут в Иерусалиме. На понедельник у него запланированы двусторонние встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
23 июня, 12:32
Болтон рассказал о предстоящих переговорах с Патрушевым
Ожидается, что основной темой переговоров станет урегулирование в Сирии, где израильтян, выступивших инициаторами встречи, больше всего волнует угроза военного присутствия Ирана.
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Николай ПатрушевРоссияСШАВ мире
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