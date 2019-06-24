Патрушев прибыл в Тель-Авив на переговоры с коллегами из США и Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник прибыл в Тель-Авив на переговоры с коллегами из США и Израиля, передают журналисты с места событий.

Контакты секретаря Совбеза РФ с его иностранными визави пройдут в Иерусалиме. На понедельник у него запланированы двусторонние встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.