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РИА Новости

Сербский депутат прокомментировал ситуацию вокруг России в ПАСЕ

Вчера, 12:34
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Сербской радикальной партии (СРП) Александр Шешель на Ялтинском международном экономическом форуме
Заместитель председателя Сербской радикальной партии (СРП) Александр Шешель на Ялтинском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СТРАСБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Сербский депутат Александр Шешель, комментируя нынешнюю ситуацию с делегацией от РФ в ПАСЕ, назвал происходящее "большой антироссийской кампанией", заявив, что каждое решение Ассамблеи без России нелегитимно.
В понедельник в ассамблее планируется обсуждение проекта доклада, в котором предлагается предоставить делегации РФ возможность принять участие в работе июньской сессии. Если резолюция к докладу пройдёт в нынешнем виде, то российская делегация подаст в тот же день заявку на участие в июньской сессии. Вместе с тем в проекте сохраняется положение о возможности оспаривания полномочий делегаций.
"Сегодня ПАСЕ на своем заседании вынесет решение, по которому российская делегация будет здесь завтра", - сказал он.
Депутат считает большой проблемой тот факт, что "здесь нет российской делегации", указав на "большую антироссийскую кампанию". "Некоторые европейские страны, в том числе Великобритания, Украина, Польша, Грузия, смотрят на Россию, как на врага", - считает он.
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"Нам нужно единство в Европе. Россия - крупнейшая страна в Европе, в мире, ей нужно быть здесь", - сказал Шешель, добавив, что "каждое решение (ПАСЕ) без России нелегитимно".
Сербский депутат известен тем, что на январской сессии в этом году выступил в разгар дискуссии на русском языке в ПАСЕ и заявил о принадлежности Крыма России. Выступление проходило под возмущённые возгласы зала.
Отношения России и Совета Европы переживали в последнее время непростой период из-за лишения российских парламентариев ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. В конце июня 2017 года противостояние усилилось. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.
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