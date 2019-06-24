Сербский депутат прокомментировал ситуацию вокруг России в ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Сербский депутат Александр Шешель, комментируя нынешнюю ситуацию с делегацией от РФ в ПАСЕ, назвал происходящее "большой антироссийской кампанией", заявив, что каждое решение Ассамблеи без России нелегитимно.

В понедельник в ассамблее планируется обсуждение проекта доклада, в котором предлагается предоставить делегации РФ возможность принять участие в работе июньской сессии. Если резолюция к докладу пройдёт в нынешнем виде, то российская делегация подаст в тот же день заявку на участие в июньской сессии. Вместе с тем в проекте сохраняется положение о возможности оспаривания полномочий делегаций.

"Сегодня ПАСЕ на своем заседании вынесет решение, по которому российская делегация будет здесь завтра", - сказал он.

Депутат считает большой проблемой тот факт, что "здесь нет российской делегации", указав на "большую антироссийскую кампанию". "Некоторые европейские страны, в том числе Великобритания, Украина, Польша, Грузия, смотрят на Россию, как на врага", - считает он.

"Нам нужно единство в Европе. Россия - крупнейшая страна в Европе, в мире, ей нужно быть здесь", - сказал Шешель, добавив, что "каждое решение (ПАСЕ) без России нелегитимно".

Сербский депутат известен тем, что на январской сессии в этом году выступил в разгар дискуссии на русском языке в ПАСЕ и заявил о принадлежности Крыма России. Выступление проходило под возмущённые возгласы зала.