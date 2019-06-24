В Черногории арестован ряд активов Алекпера Исмаилова, пишет "Ъ"

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. В Черногории арестованы активы Алекпера Исмаилова — сына бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, в том числе, казино в городе Будве, пишет газета . В Черногории арестованы активы Алекпера Исмаилова — сына бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, в том числе, казино в городе Будве, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники и пресс-службу банка ВТБ).

"Суд общей юрисдикции города Подгорицы (Черногория), удовлетворив заявление юристов ВТБ, принял решение об аресте 100% акций, принадлежащих Алекперу Исмаилову в компании Montenegro Management Group d.o.o. (MMG). Кроме того, обеспечительные меры наложены на 50% акций, принадлежащих MMG в компании Casino Avala Budva d.o.o., являющейся балансодержателем одноименного казино в городе Будве. При этом было ограничено право распоряжения объектом недвижимости в виде Casino Avala. Также арестовано 20% акций еще одной компании — Sanata d.o.o., в которой господин Исмаилов является гендиректором и совладельцем", - говорится в материале.

Как стало известно "Коммерсанту", в 2012–2014 годах БМ-банк (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ) предоставил компаниям Тельмана Исмаилова — ООО "Руслайн 2000" и голландской Tropicano Finance B.V.— три кредита на общую сумму свыше 230 миллионов доллларов. Поручителями по кредитам выступили Тельман Исмаилов и кипрская компания Tandum Ltd, которая находилась под его контролем.

"Обслуживать кредиты заемщики постепенно перестали, задолжав банку более 15 миллиардов рублей", - пишет газета.

При этом, указывается в статье, компания Tandum Ltd активно кредитовала Алекпера Исмаилова. "В течение нескольких лет он в качестве займов получил 12,3 миллиона долларов, которые не вернул. Сейчас его долг перед Tandum с учетом набежавших процентов превысил 19,2 миллиона долларов. В рамках возмещения этого долга на активы Исмаилова-младшего и был наложен арест", - говорится в статье.

"Коммерсант" не смог получить комментарии Алекпера Исмаилова или его представителей. В пресс-службе ВТБ газете подтвердили, что в рамках урегулирования проблемной задолженности ООО "Руслайн 2000" и инициированного в связи с этим банкротного процесса против поручителя должника — кипрской компании Tandum Ltd — судом в качестве обеспечительных мер были приняты решения об аресте пакетов акций трех черногорских компаний, принадлежащих Алекперу Исмаилову.