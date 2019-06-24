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РИА Новости

Грушко прокомментировал продление санкций ЕС против России

Вчера, 12:30
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Продление санкций ЕС вызывает сожаление, это еще одна упущенная возможность для оздоровления ситуации на континенте, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью РИА Новости.
Саммит ЕС в четверг принял политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против РФ, поскольку не видит прогресса в выполнении минских соглашений по Донбассу. Действующие санкции истекают 31 июля.
"Наконец, нет нужды в очередной раз повторять, что принятое Евросоветом решение об очередном продлении секторальных санкций, да еще и под циничным предлогом "невыполнения Минских соглашений", вызывает у нас только сожаление. Это – еще одна упущенная возможность для оздоровления ситуации на европейском континенте", - заявил он.
"Расплачиваться за это решение, как и прежде, придется страдающим от санкционного противостояния есовским деловым кругам и рядовым гражданам. Со своей стороны вновь подчеркну, что мы не нацелены на конфронтацию и будем готовы к восстановлению сотрудничества с Евросоюзом, когда он сам будет к этому готов. Рассчитываем, что здравый смысл в итоге возобладает", - подчеркнул дипломат.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
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20 июня, 17:54
В парламенте Крыма прокомментировали продление санкций ЕС против России
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