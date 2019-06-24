Грушко прокомментировал продление санкций ЕС против России

"Наконец, нет нужды в очередной раз повторять, что принятое Евросоветом решение об очередном продлении секторальных санкций, да еще и под циничным предлогом "невыполнения Минских соглашений", вызывает у нас только сожаление. Это – еще одна упущенная возможность для оздоровления ситуации на европейском континенте", - заявил он.

"Расплачиваться за это решение, как и прежде, придется страдающим от санкционного противостояния есовским деловым кругам и рядовым гражданам. Со своей стороны вновь подчеркну, что мы не нацелены на конфронтацию и будем готовы к восстановлению сотрудничества с Евросоюзом, когда он сам будет к этому готов. Рассчитываем, что здравый смысл в итоге возобладает", - подчеркнул дипломат.