Иракские силовики ликвидировали 14 боевиков ИГ* к югу от Киркука

БАГДАД, 24 июн - РИА Новости. Иракские военные при поддержке международной коалиции провели спецоперацию к югу от Киркука на севере Ирака, ликвидировано 14 боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает пресс-центр службы безопасности страны в понедельник.

"В результате спецоперации по пресечению бегства террористических банд ИГ* и при координации с самолетами международной коалиции, силы по борьбе с терроризмом ликвидировали 14 террористов к югу от Киркука",- написано в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

Министерство обороны Ирака в среду сообщило, что самолеты коалиции нанесли удары по позициям террористической группировки "Исламское государство" в Киркуке.

В декабре 2017 года руководство Ирака заявило о полном освобождении от террористов ИГ* после трех с половиной лет войны с террористической группировкой, которая захватила около трети территории Ирака. Разрозненные отряды террористов продолжают попытки проведения диверсий и нападений в освобожденных районах страны. Иракские силовики заявляют о пресечении большинства действий боевиков ИГ*.