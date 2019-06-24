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РИА Новости

Иракские силовики ликвидировали 14 боевиков ИГ* к югу от Киркука

Вчера, 12:29
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© AFP 2019 / Ahmad Al-RubayeИракские военные
Иракские военные
© AFP 2019 / Ahmad Al-Rubaye
Иракские военные. Архивное фото
БАГДАД, 24 июн - РИА Новости. Иракские военные при поддержке международной коалиции провели спецоперацию к югу от Киркука на севере Ирака, ликвидировано 14 боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает пресс-центр службы безопасности страны в понедельник.
"В результате спецоперации по пресечению бегства террористических банд ИГ* и при координации с самолетами международной коалиции, силы по борьбе с терроризмом ликвидировали 14 террористов к югу от Киркука",- написано в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Facebook.
Военнослужащие иракской армии. Архивное фото
6 июня, 02:58
В Ираке предотвратили крупный теракт
Министерство обороны Ирака в среду сообщило, что самолеты коалиции нанесли удары по позициям террористической группировки "Исламское государство" в Киркуке.
В декабре 2017 года руководство Ирака заявило о полном освобождении от террористов ИГ* после трех с половиной лет войны с террористической группировкой, которая захватила около трети территории Ирака. Разрозненные отряды террористов продолжают попытки проведения диверсий и нападений в освобожденных районах страны. Иракские силовики заявляют о пресечении большинства действий боевиков ИГ*.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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