Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T12:28Z
https://ria.ru/20190624/1555851169.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155575/61/1555756187_0:115:2955:1777_1036x0_80_0_0_a8999b421ec4b5ded014aec8ae24d21b.jpg
РИА Новости

МИД Японии не подтвердил информацию о визите Зеленского на саммит G20

Вчера, 12:28
2263
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ТОКИО, 24 июн - РИА Новости. МИД Японии не подтвердил утверждения Украины о том, что украинский президент Владимир Зеленский посетит Осаку во время проведения саммита "большой двадцатки", сообщили РИА Новости в японском внешнеполитическом ведомстве.
"Организаторы саммита G20 не располагают данными о приезде президента Украины", - отметили в МИД Японии.
Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключил, что в будущем состоится встреча Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина в том числе в Осаке.
Однако как сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в планах Путина нет встречи с Зеленским в Осаке на саммите "большой двадцатки".
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Вчера, 04:26
Си Цзиньпин примет участие во встрече глав Россия-Индия-Китай на полях G20
24501001
Обсудить 8
Саммит G20 в ОсакеВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
ПАСЕ проголосовала за возвращение России
РИА
Новости
Газокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины
В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков высмеял отсутствие Зеленского в списке приглашенных на саммит G20
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
МИД: ЕС не хочет признать ответственность Киева за инцидент в Черном море
Лента
новостей
Парламентская ассамблея Совета Европы
В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба
Заместитель председателя Сербской радикальной партии (СРП) Александр Шешель на Ялтинском международном экономическом форуме
Сербский депутат прокомментировал ситуацию вокруг России в ПАСЕ
Грузия
В Грузии предложили организовать для россиян "шаттлы" из Баку и Еревана
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
Проект "большой Европы" больше не уместен, заявил Грушко
Премьер-министр Украины, лидер партии Украинская стратегия Владимир Гройсман
Гройсман прокомментировал возвращение России в ПАСЕ
Бари Алибасов в своей квартире
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 209
Лавров прокомментировал ситуацию в Грузии
Парламентская ассамблея Совета Европы
ПАСЕ отклонила попытку перенести обсуждение проекта резолюции по России
Президент США Дональд Трамп
СМИ: США могут выйти из договора с Японией о сотрудничестве и безопасности
Грузинское вино Киндзмараули на полках магазина в Москве
Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:46Россия договорилась с Мали о военном сотрудничестве
11:44Борисову на "Армии-2019" показали "фитнес для крыс"
11:44Владимира Кличко и его семью спасли с горящей яхты в Испании, сообщили СМИ
11:43Ученые доказали, что китайцы и американцы мыслят по-разному
11:41Роспотребнадзор вновь признал все пляжи Петербурга непригодными для купания
11:38Кочарян и его адвокаты намерены бойкотировать заседание суда
11:37Гавана хочет видеть Россию лидером иностранных инвестиций на остров
11:36Куба откроет представительство биомедицинского холдинга в Сколково
11:35Медведев может посетить Кубу в октябре
11:34Украина может приостановить членство в ПАСЕ после возвращения делегации РФ
11:32Первая ступень ракеты Falcon Heavy упала при посадке в Атлантическом океане
11:32Замглавы МВД прокомментировал идею изымать автомобили у пьяных водителей
11:29По данным опроса, россияне считают молодежь спортивной и общительной
11:29Власти Сахалина заявили об отсутствии вируса гепатита А в воде города Оха
11:25Украина может отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
11:23В Краснодарском крае растет количество отелей с системой "все включено"
11:22Гавана будет поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы США, заявил посол
11:20Эксперты ЕС опровергли, что продукты на Западе качественнее, чем на Востоке
11:19В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
11:19Представитель Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления
Лента новостейМолния