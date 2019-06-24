МИД Японии не подтвердил информацию о визите Зеленского на саммит G20

ТОКИО, 24 июн - РИА Новости. МИД Японии не подтвердил утверждения Украины о том, что украинский президент Владимир Зеленский посетит Осаку во время проведения саммита "большой двадцатки", сообщили РИА Новости в японском внешнеполитическом ведомстве.

"Организаторы саммита G20 не располагают данными о приезде президента Украины", - отметили в МИД Японии.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключил, что в будущем состоится встреча Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина в том числе в Осаке.