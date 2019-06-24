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РИА Новости
Ивановская область

В Ивановской области создадут 12 Центров образования "Точка роста"

Вчера, 12:27
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкГорода России. Иваново
Города России. Иваново
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ИВАНОВО, 24 июн – РИА Новости. В Ивановской области в рамках нацпроекта "Образование" на базе 12 сельских школ создадут Центры образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

"Для участия в проекте определены крупные сельские школы, в которых обучается более 3,5 тысяч школьников. На создание центров из федерального бюджета выделены свыше 19,4 миллиона рублей", – сказал собеседник агентства.

Она добавил, что в рамках проекта каждой школе на сумму более 1,64 миллиона рублей будут закуплены комплекты современного цифрового и учебного оборудования для обучения и организации проектной работы школьников, комплект мебели и оборудования для шахматной зоны. До конца августа планируется завершить ремонт и оформление помещений, установить необходимое оборудование и мебель. Открытие центров запланировано на сентябрь текущего года.
В пресс–службе напомнили, что всего в этом году в 50 регионах страны планируется создать более двух тысяч Центров образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста" с охватом 100 тысяч детей, которые составят единую федеральную сеть. Центры создаются для формирования у школьников технологических и гуманитарных навыков, в том числе по Технологии, Информатике и математике, Физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности.
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