Проект "большой Европы" больше не уместен, заявил Грушко

"Понятно и то, что отношения Россия-ЕС развиваются не в вакууме. Мир стремительно меняется, полицентризм стал реальностью. Драйверы экономического роста и политического влияния сдвигаются к Востоку. Только по этой причине вряд ли уместно говорить о возвращении к проекту построения "большой Европы". На передний план выходит сформулированная президентом России Владимиром Владимировичем Путиным задача формирования единого евразийского экономического и гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока. Но правда и в том, что одной из осей такого пространства будут оставаться отношения Россия-ЕС", - сказал он.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.