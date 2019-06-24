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РИА Новости

Проект "большой Европы" больше не уместен, заявил Грушко

Вчера, 12:23
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума "Примаковские чтения". 11 июня 2019
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Полицентризм стал реальностью, поэтому проект "большой Европы" больше не уместен, на передний план выходит задача формирования единого евразийского пространства, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью РИА Новости.
"Понятно и то, что отношения Россия-ЕС развиваются не в вакууме. Мир стремительно меняется, полицентризм стал реальностью. Драйверы экономического роста и политического влияния сдвигаются к Востоку. Только по этой причине вряд ли уместно говорить о возвращении к проекту построения "большой Европы". На передний план выходит сформулированная президентом России Владимиром Владимировичем Путиным задача формирования единого евразийского экономического и гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока. Но правда и в том, что одной из осей такого пространства будут оставаться отношения Россия-ЕС", - сказал он.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
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