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РИА Новости

МИД прокомментировал обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы в ЕП

Вчера, 12:21
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вмешиваться в выборы - это не стиль России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью РИА Новости, комментируя обвинения Москвы во вмешательстве в избирательный процесс в Европарламент.
Грушко напомнил, что накануне выборов в Европарламент ряд ведущих европейских новостных агентств спекулировали на тему возможного вмешательства России в избирательный процесс.
"Складывалось впечатление, что европейское общественное мнение готовят к тому, чтобы объяснить прогнозировавшиеся низкие показатели партий есовского "мейнстрима" на выборах неким "зловредным российским вмешательством". Однако никаких фактов на этот счет так и не было предъявлено, что легко объяснимо – это не наш стиль",- заявил Грушко.
Штаб-квартира Европпарламента в Брюсселе
31 мая, 08:00
Европейский выбор: от Латвии в Европарламенте будут аж три "агента Кремля"Выборы в Европарламент вновь показали монолитной латвийской элите, что все опять не так однозначно. Известные ватники, отобрав теплые места у настоящих патриотов, будут теперь представлять Латвию в Европе. За это мучительно стыдно, души патриотов потянулись к кнопкам.
"Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться ни в выборы в Евросоюзе, ни в какие-либо другие выборы. Готовы к взаимодействию с представителями всех политических сил, получивших мандат от европейского избирателя и настроенных на восстановление полноформатного взаимодействия с Россией", - подчеркнул он.
Обвинения во вмешательстве в выборы в Европарламент воспринимаются в Москве как часть масштабной кампании по дискредитации России, отметил дипломат.
"Бездоказательные, наспех скроенные выпады в наш адрес – все это отдает откровенным популизмом, не может не восприниматься как стремление возложить на Россию ответственность за существующие в Евросоюзе проблемы и обосновать необходимость увеличения ассигнований на борьбу с мнимой "российской угрозой", - заявил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 18 апреля 2019
27 мая, 13:33
Володин прокомментировал выборы в Европарламент
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Европейский парламентЕвросоюзРоссияВ мире
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