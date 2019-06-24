МИД прокомментировал обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы в ЕП

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вмешиваться в выборы - это не стиль России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью РИА Новости, комментируя обвинения Москвы во вмешательстве в избирательный процесс в Европарламент.
Грушко напомнил, что накануне выборов в Европарламент ряд ведущих европейских новостных агентств спекулировали на тему возможного вмешательства России в избирательный процесс.
"Складывалось впечатление, что европейское общественное мнение готовят к тому, чтобы объяснить прогнозировавшиеся низкие показатели партий есовского "мейнстрима" на выборах неким "зловредным российским вмешательством". Однако никаких фактов на этот счет так и не было предъявлено, что легко объяснимо – это не наш стиль",- заявил Грушко.
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"Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться ни в выборы в Евросоюзе, ни в какие-либо другие выборы. Готовы к взаимодействию с представителями всех политических сил, получивших мандат от европейского избирателя и настроенных на восстановление полноформатного взаимодействия с Россией", - подчеркнул он.
Обвинения во вмешательстве в выборы в Европарламент воспринимаются в Москве как часть масштабной кампании по дискредитации России, отметил дипломат.
"Бездоказательные, наспех скроенные выпады в наш адрес – все это отдает откровенным популизмом, не может не восприниматься как стремление возложить на Россию ответственность за существующие в Евросоюзе проблемы и обосновать необходимость увеличения ассигнований на борьбу с мнимой "российской угрозой", - заявил он.
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