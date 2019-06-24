В Петербурге задержали подозреваемых в подделке паспортов для мигрантов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Петербурге подозреваемых в организации незаконного канала миграции в Россию, которые делали для мигрантов поддельные документы, в том числе паспорта и водительские права, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Оперативниками ГУ МВД России совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержаны подозреваемые в организации незаконного канала миграции на территорию РФ", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МВД, задержан 48-летний уроженец одной из северокавказских республик, а также 34-летний петербуржец, отвечавший за работу подпольной типографии. В типографии изготавливали поддельные паспорта, водительские удостоверения, трудовые договоры‚ миграционные карты и другие документы.

"Поддельные документы заверялись оттисками печатей госучреждений. Заказы на массовое изготовление поступали в основном от юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Петербурга. Стоимость указанных услуг варьировалась от одной до сорока тысяч рублей. В среднем в день поступало до 50 заказов", - говорится в сообщении.

Изготовление документов происходило по желанию заказчика с полным изменением установочных данных, а также сменой национального признака. "Указанные документы сбывались мигрантам, в том числе возможным участникам запрещенных организаций, благодаря чему им удавалось уйти от преследования со стороны правоохранительных органов различных стран, скрываясь на территории РФ", - говорится в сообщении.