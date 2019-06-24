Предложений от США по переговорам с Ираном нет, заявил Рябков

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Никаких конкретных предложений от США по началу переговоров с Ираном не поступало, вместо этого Вашингтон продолжает грозить Тегерану новыми санкциями, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, "надо дождаться и посмотреть, что будет объявлено в этом пакете", однако, планы США ввести санкции против Ирана - "это не первый случай, когда США вместо того, чтобы применить очевидную в этой ситуации модель, а именно, найти возможности для, если не прямого политического диалога", прибегают к одностороннему введению ограничительных мер.
"Собственно говоря, ничего кроме заявлений о готовности Вашингтона к такому диалогу мы не слышали - никаких конкретных предложений по тематике такого диалога, сверх того, что год назад произносилось (президентом США Дональдом) Трампом и, впоследствии получило развитие в достаточно жёстких заявлениях госсекретаря и представителей госдепартамента, мы не видели", - сказал Рябков.
"Но тем не менее, без диалога, без поиска дипломатических решений имеющихся проблем ситуация будет только усугубляться", - добавил замминистра.