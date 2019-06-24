Предложений от США по переговорам с Ираном нет, заявил Рябков

По его словам, "надо дождаться и посмотреть, что будет объявлено в этом пакете", однако, планы США ввести санкции против Ирана - "это не первый случай, когда США вместо того, чтобы применить очевидную в этой ситуации модель, а именно, найти возможности для, если не прямого политического диалога", прибегают к одностороннему введению ограничительных мер.