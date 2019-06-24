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РИА Новости

Замглавы кемеровского Роспотребнадзора оштрафовали за отписку по жалобе

Вчера, 12:14
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КЕМЕРОВО, 24 июн – РИА Новости. Заместитель начальника кемеровского Роспотребнадзора заплатит штраф в 5 тысяч рублей за ненадлежащее рассмотрение жалобы местной жительницы на то, что ее ребенка ударило током в магазине, сообщает прокуратура области.
Проверкой, организованной прокуратурой, установлено, что в территориальный отдел Роспотребнадзора поступило электронное обращение, в котором говорилось, что маленького ребёнка ударило током в магазине "1000 мелочей" при прикосновении к тестеру для проверки электроприборов. Его мать требовала провести по данному факту проверку. Кроме того, она оставила запись в книге жалоб и предложений и сохранила чек из магазина. Однако проверку не провели, заявительнице ответили, что ей необходимо обратиться в сам магазин.
Отмечается, что должностное лицо в данном случае было обязано провести в магазине внеплановую проверку. Но должностное лицо бездействовало, чем был нарушен порядок рассмотрения обращения граждан, отметили в надзорном ведомстве.
"Прокурор города Кемерово возбудил административное дело по 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). После принятых мер реагирования проверка была организована. Мировой судья Рудничного судебного района признал виновной заместителя начальника кемеровского Роспотребнадзора, назначен штраф в размере 5 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
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