Замглавы кемеровского Роспотребнадзора оштрафовали за отписку по жалобе

КЕМЕРОВО, 24 июн – РИА Новости. Заместитель начальника кемеровского Роспотребнадзора заплатит штраф в 5 тысяч рублей за ненадлежащее рассмотрение жалобы местной жительницы на то, что ее ребенка ударило током в магазине, сообщает прокуратура области.

Проверкой, организованной прокуратурой, установлено, что в территориальный отдел Роспотребнадзора поступило электронное обращение, в котором говорилось, что маленького ребёнка ударило током в магазине "1000 мелочей" при прикосновении к тестеру для проверки электроприборов. Его мать требовала провести по данному факту проверку. Кроме того, она оставила запись в книге жалоб и предложений и сохранила чек из магазина. Однако проверку не провели, заявительнице ответили, что ей необходимо обратиться в сам магазин.