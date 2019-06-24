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РИА Новости

Вопрос о посещении лаборатории Лугара в Грузии не снят, заявил Рябков

Вчера, 12:13
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© Sputnik / StringerЛаборатория Лугара в Грузии
Лаборатория Лугара в Грузии
© Sputnik / Stringer
Лаборатория Лугара в Грузии. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вопрос посещения российскими специалистами биолаборатории имени Лугара в Грузии не снят с повестки, но это не первоочередный вопрос, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее он говорил, что посещение российскими специалистами лаборатории "Лугара" в Грузии прорабатывается, окончательной договорённости ещё нет.
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"Ситуация осложнилась в наших отношениях с этой страной. Сейчас на переднем плане, естественно, другие вопросы, но тематику посещения этой лаборатории мы не снимаем, она остаётся в повестке дня. Но просто надо согласовать с коллегами в Тбилиси такое посещение", - сказал Рябков журналистам.
"Сейчас это не вопрос №1, не на переднем плане. Совершенно другие темы заслонили собой этот сюжет", - добавил он.
По словам Рябкова, озабоченность российской стороны относительно деятельности лаборатории сохраняется в полной мере. Он добавил, что Москва будет и дальше отрабатывать эту тему в более широком контексте.
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных.
Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.
В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями. В МИД РФ заявляли, что Москва запросит официальные разъяснения США о деятельности лаборатории в Грузии, где могли проводить летальные эксперименты над людьми.
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Сергей РябковРоссияГрузияВ мире
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