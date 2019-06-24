Вопрос о посещении лаборатории Лугара в Грузии не снят, заявил Рябков

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вопрос посещения российскими специалистами биолаборатории имени Лугара в Грузии не снят с повестки, но это не первоочередный вопрос, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее он говорил, что посещение российскими специалистами лаборатории "Лугара" в Грузии прорабатывается, окончательной договорённости ещё нет.

"Ситуация осложнилась в наших отношениях с этой страной. Сейчас на переднем плане, естественно, другие вопросы, но тематику посещения этой лаборатории мы не снимаем, она остаётся в повестке дня. Но просто надо согласовать с коллегами в Тбилиси такое посещение", - сказал Рябков журналистам.

"Сейчас это не вопрос №1, не на переднем плане. Совершенно другие темы заслонили собой этот сюжет", - добавил он.

По словам Рябкова, озабоченность российской стороны относительно деятельности лаборатории сохраняется в полной мере. Он добавил, что Москва будет и дальше отрабатывать эту тему в более широком контексте.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.