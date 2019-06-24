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РИА Новости

В Минобрнауки рассказали о будущих научных суперпроектах в России

Вчера, 12:12
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© РИА Новости / Сергей ПятаковУчасток сборки и испытаний сверхпроводящих магнитов
Участок сборки и испытаний сверхпроводящих магнитов
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В России будут созданы три крупных центра фундаментальных исследований на базе синхротронного излучения, сбалансированные между собой по задачам, заявил первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников на конференции на тему подготовки кадров и правового обеспечения реализации научных проектов класса "Мегасайенс" в Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ", сообщили в пресс-службе вуза.
"Средства, которые государство готово вкладывать в развитие исследовательской инфраструктуры на территории России, просто колоссальные", - рассказал Григорий Трубников.
Два больших проекта – исследовательский реактор ПИК в Гатчине и коллайдер NICA в Дубне – уже финансируются.
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Еще три проекта, по словам Трубникова, будут профинансированы в рамках национального проекта "Наука". Это два центра на базе источников синхротронного излучения. Один – на острове Русский во Владивостоке, второй – в Новосибирске на базе Сибирского отделения РАН. И еще один крупный проект, создание которого одобрил президент страны, – это источник нейтронов в Протвино.

"Это будут не только большие экспериментальные установки для фундаментальных исследований, но и центры междисциплинарных исследований как место для решения прорывных задач по всему спектру научных исследований, которые имеют быстрый прикладной характер", - подчеркнул Трубников.

Вместе с тем, он подчеркнул, что установки, которые создаются на территории России, должны быть комплементарны друг другу и гармонично сбалансированы между собой по задачам, а результаты исследований, полученные на одной установке, будут доступны пользователям и коллаборациям на других установках.
"Если мы говорим о трех центрах на базе синхротронного излучения — очевидно, они должны не конкурировать между собой, а заполнять каждый свою определенную нишу и быть комплементарными. То же самое касается реактора ПИК и коллайдера NICA", - заключил Григорий Трубников.
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