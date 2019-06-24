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РИА Новости

Суд принял к рассмотрению иск о запрете в России сервиса BlaBlaCar

Вчера, 12:08
14378
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск астраханской транспортной компании "Транс Лайн", которая просит запретить в России сервис BlaBlaCar, следует из картотеки дел.
Предварительные слушания назначены на 1 августа.
Ирина Ахматова
31 декабря 2018, 17:41
Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar
В пресс-службе BlaBlaCar отказались от комментариев.
Межрегиональная общественная организация "Объединение автопассажирских перевозчиков" в ноябре 2018 года уже просила Таганский суд запретить BlaBlaCar. Она обвинила сервис в помощи нелегальным перевозчикам. По мнению истцов, водители, используя BlaBlaCar, уходят от налогов и не несут расходов на обеспечение безопасность пассажиров.
Иск вернули из-за неподсудности дела данному суду.
В BlaBlaCar, комментируя тогда отказ Таганского суда Москвы рассматривать иск, отметили, что истцы недопонимают специфику деятельности компании.
BlaBlaCar — крупнейший в мире сервис поездок с попутчиками. Компания основана в 2006 году во Франции. В 2014-м сервис был запущен в России. В январе этого года компания вышла на автобусный рынок, запустив платформу BlaBlaCar Pro для регулярных автобусных перевозчиков.
Девушка за рулем автомобиля
10 июня, 11:41
Гендиректор BlaBlaCar рассказал, чем отличаются клиенты в России
5714661284
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BlaBlaCarРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Такие же бездельники и в европе бастовали против Убера. А вывод прост, создайте такие же условия для переездов и нечего будет паниковать. По сути этот сервис полностью заменяет все ваши автовокзалы, десятки тысяч обслуживающего персонала, премии директорам. и т.д. Это то к чем должен был стремиться государственный перевозчик пассажиров, он из-за нежелания развиваться и сидеть в каменном веке поулчая зарплату получилось то что получилось.
24 июня, 12:22
ХоХочу официально заявить, что
3100103
Как можно сесть в машину к совершенно незнакомому человеку, как и посадить к себе такого-же. Ох расслабился народ, забыли 90-е годы. А все говорят, что при Путинской власти живется несладко.
24 июня, 14:22
dejavu_2001
320009
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