Суд принял к рассмотрению иск о запрете в России сервиса BlaBlaCar

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск астраханской транспортной компании "Транс Лайн", которая просит запретить в России сервис BlaBlaCar, следует из картотеки дел.
Предварительные слушания назначены на 1 августа.
31 декабря 2018, 17:41Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar
В пресс-службе BlaBlaCar отказались от комментариев.
Межрегиональная общественная организация "Объединение автопассажирских перевозчиков" в ноябре 2018 года уже просила Таганский суд запретить BlaBlaCar. Она обвинила сервис в помощи нелегальным перевозчикам. По мнению истцов, водители, используя BlaBlaCar, уходят от налогов и не несут расходов на обеспечение безопасность пассажиров.
Иск вернули из-за неподсудности дела данному суду.
В BlaBlaCar, комментируя тогда отказ Таганского суда Москвы рассматривать иск, отметили, что истцы недопонимают специфику деятельности компании.
BlaBlaCar — крупнейший в мире сервис поездок с попутчиками. Компания основана в 2006 году во Франции. В 2014-м сервис был запущен в России. В январе этого года компания вышла на автобусный рынок, запустив платформу BlaBlaCar Pro для регулярных автобусных перевозчиков.