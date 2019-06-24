Суд принял к рассмотрению иск о запрете в России сервиса BlaBlaCar

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск астраханской транспортной компании "Транс Лайн", которая просит запретить в России сервис BlaBlaCar, следует из картотеки дел.

Предварительные слушания назначены на 1 августа.

В пресс-службе BlaBlaCar отказались от комментариев.

Межрегиональная общественная организация "Объединение автопассажирских перевозчиков" в ноябре 2018 года уже просила Таганский суд запретить BlaBlaCar. Она обвинила сервис в помощи нелегальным перевозчикам. По мнению истцов, водители, используя BlaBlaCar, уходят от налогов и не несут расходов на обеспечение безопасность пассажиров.

Иск вернули из-за неподсудности дела данному суду.

В BlaBlaCar, комментируя тогда отказ Таганского суда Москвы рассматривать иск, отметили, что истцы недопонимают специфику деятельности компании.