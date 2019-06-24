В Сочи ликвидируют два селя, сошедших из-за дождей на дорогу в горах

СОЧИ, 24 июн - РИА Новости. Спасатели ликвидируют последствия схода двух селей на дорогу в Красной Поляне в Сочи после сильных дождей, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Уточняется, что около 6:00 в понедельник поступило сообщение, что в Сочи в поселке Красная Поляна по улице Набережная Лаванда произошел сход грязекаменной массы на автодорогу в районе ручья Сулимовский и перекрыл участок проезжей части. Объем грязекаменной массы до 100 кубических метров. Ранее власти Сочи сообщали, что сель сошел на улице Олимпийской в Красной поляне. Жертв и разрушений нет.

"По состоянию на 08:30 обнаружено еще одно место схода грязекаменной массы. Общий объем составляет около 1500 кубических метров. К ликвидации последствий привлечено 24 человека, восемь единиц техники, от МЧС России две единицы техники и семь человек личного состава. На месте работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона", - заявил собеседник агентства.