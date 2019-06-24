Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T12:07Z
https://ria.ru/20190624/1555850013.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Сочи ликвидируют два селя, сошедших из-за дождей на дорогу в горах

Вчера, 12:07
9650
СОЧИ, 24 июн - РИА Новости. Спасатели ликвидируют последствия схода двух селей на дорогу в Красной Поляне в Сочи после сильных дождей, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Уточняется, что около 6:00 в понедельник поступило сообщение, что в Сочи в поселке Красная Поляна по улице Набережная Лаванда произошел сход грязекаменной массы на автодорогу в районе ручья Сулимовский и перекрыл участок проезжей части. Объем грязекаменной массы до 100 кубических метров. Ранее власти Сочи сообщали, что сель сошел на улице Олимпийской в Красной поляне. Жертв и разрушений нет.
"По состоянию на 08:30 обнаружено еще одно место схода грязекаменной массы. Общий объем составляет около 1500 кубических метров. К ликвидации последствий привлечено 24 человека, восемь единиц техники, от МЧС России две единицы техники и семь человек личного состава. На месте работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона", - заявил собеседник агентства.
Он добавил, что уже убрано 200 кубических метров. Ситуация находится на контроле ЦУКС ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Сход селя в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. 31 августа 2017
25 июля 2018, 10:50
В Забайкалье из-за ливней на федеральную трассу сошел сель
201112
Обсудить 0
Краснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Сочи возросло до девяти человек
РИА
Новости
В Адлере рейсовый автобус влетел в бетонный отбойник
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Момент взрыва в воинской части в Казахстане попал на видео
Момент взрыва в воинской части в Казахстане попал на видео
Лента
новостей
Бари Алибасов
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Солдаты ВСУ на востоке Украины
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
Логотип МТС
МТС впервые за 13 лет сменил логотип
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
В Сочи водитель выжил после падения в обрыв с высоты 100 метров
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
В Ростовской области загорелся автобус с детьми
Актер Майкл Бакари Джордан
В новой "Матрице" Киану Ривза заменит Майкл Б. Джордан
Гражданская версия АК-12
Концерн "Калашников" создал гражданский вариант АК-12
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Поднятые по тревоге С-300 и С-400 выдвинулись прикрывать гособъекты
Опора шасси военно-транспортного самолета Ил-76МД
ВКС получили два тяжелых транспортника Ил-76МД-М
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:46Россия договорилась с Мали о военном сотрудничестве
11:44Борисову на "Армии-2019" показали "фитнес для крыс"
11:44Владимира Кличко и его семью спасли с горящей яхты в Испании, сообщили СМИ
11:43Ученые доказали, что китайцы и американцы мыслят по-разному
11:41Роспотребнадзор вновь признал все пляжи Петербурга непригодными для купания
11:38Кочарян и его адвокаты намерены бойкотировать заседание суда
11:37Гавана хочет видеть Россию лидером иностранных инвестиций на остров
11:36Куба откроет представительство биомедицинского холдинга в Сколково
11:35Медведев может посетить Кубу в октябре
11:34Украина может приостановить членство в ПАСЕ после возвращения делегации РФ
11:32Первая ступень ракеты Falcon Heavy упала при посадке в Атлантическом океане
11:32Замглавы МВД прокомментировал идею изымать автомобили у пьяных водителей
11:29По данным опроса, россияне считают молодежь спортивной и общительной
11:29Власти Сахалина заявили об отсутствии вируса гепатита А в воде города Оха
11:25Украина может отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
11:23В Краснодарском крае растет количество отелей с системой "все включено"
11:22Гавана будет поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы США, заявил посол
11:20Эксперты ЕС опровергли, что продукты на Западе качественнее, чем на Востоке
11:19В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
11:19Представитель Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления
Лента новостейМолния