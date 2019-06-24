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РИА Новости
Ситуация в Судане

В ООН призвали власти Судана пустить в страну экспертов по правам человека

Вчера, 12:00
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
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ЖЕНЕВА, 24 июн - РИА Новости, Елизавета Исакова. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет вновь призвала власти Судана предоставить доступ в страну экспертам по правам человека для расследования событий 3 июня, и прекратить отключение интернета.
"Я призываю Судан предоставить доступ в страну для моего офиса, остановить репрессии в отношении прав человека и незамедлительно прекратить отключение интернета. Жители Судана имеют право выражать свое мнение и, как и везде, они имею право жить в мире и свободе, наслаждаясь верховенством права и условиями для достойного существования", - сказала Бачелет, выступая в понедельник на открытии 41-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.
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Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
Обстановка в столице Судана и в целом в стране резко обострилась 3 июня, когда суданские военные разогнали часть палаточного лагеря в Хартуме перед штаб-квартирой главного командования ВС. В результате столкновений погибли несколько десятков человек. Оппозиция ответила военным забастовкой и акциями гражданского неповиновения и призвала как можно быстрее передать власть гражданскому правительству.
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