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РИА Новости

В Сочи водитель выжил после падения в обрыв с высоты 100 метров

Вчера, 12:00
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СОЧИ, 24 июн - РИА Новости. Спасатели подняли из 100-метрового обрыва водителя в Сочи после ДТП, в результате он отделался царапинами и ушибами, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
Уточняется, чтобы воскресенье ночью в ЮРПСО МЧС России через диспетчерскую службу "112" поступило сообщение о том, что на горной дороге Дагомыс - Солохаул водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел с трассы в глубокий обрыв. По словам очевидца, из-за темноты не было видно, где автомобиль находится и сколько в нем человек, спуститься вниз самостоятельно не представлялось возможным.
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"Спасатели обнаружили в овраге глубиной около 100 метров автомобиль и водителя, который находился рядом с транспортным средством. В результате аварии из видимых повреждений мужчина получил царапины и ушибы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Сотрудники МЧС подняли 33-летнего сочинца из обрыва и передали врачам "Скорой помощи".
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