В Сочи водитель выжил после падения в обрыв с высоты 100 метров

Уточняется, чтобы воскресенье ночью в ЮРПСО МЧС России через диспетчерскую службу "112" поступило сообщение о том, что на горной дороге Дагомыс - Солохаул водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел с трассы в глубокий обрыв. По словам очевидца, из-за темноты не было видно, где автомобиль находится и сколько в нем человек, спуститься вниз самостоятельно не представлялось возможным.