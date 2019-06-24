Сирийский министр: за 5 лет ущерб сельскому хозяйству составил $16 млрд

ДАМАСК, 24 июн - РИА Новости. Финансовые потери сельскохозяйственной отрасли в связи с кризисом в Сирии за период с 2011 до 2016 года составили 16 миллиардов долларов, рассказал в интервью РИА Новости министр сельского хозяйства САР Ахмад Аль-Кадери.

"Сельскохозяйственная отрасль - одна из наиболее пострадавших от кризиса. Сумма ущерба достигла 16 миллиардов долларов США за период с 2011 по 2016, без учета потерь государственных проектов и производства для внешней торговли", - сказал Аль-Кадери.

По словам министра, такие потери в первую очередь связаны с экономическими санкциями и односторонними мерами, принятыми в отношении Сирии. Это проявляется "путем снижения производства, как результат этих санкций вдобавок к разрушениям и выводу из строя научных, производственных и обслуживающих центров и ограничения доступа фермеров в некоторых районах к их землям", - сказал он.

Министр пояснил, что наиболее важные сектора сельскохозяйственной отрасли, включая производственные и научно-исследовательские объекты были уничтожены и разграблены террористами в ходе войны.

Говоря о механизмах борьбы сирийского правительства с санкциями, Аль-Кадери рассказал, что "решение может быть в разносторонности и увеличении гибкости сирийской экономики".

"Ее упор на местные ресурсы и значительное снижение зависимости от внешнего влияния, особенно что касается потребностей для производства вдобавок к экономическому слиянию с настоящими партнерами. Необходимо сосредоточиться на производственной отрасли, которая способствует напрямую обеспечению основным продовольственным потребностям", - добавил он.