Европейский зонд проверит заявления НАСА о "дыхании жизни" на Марсе

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Зонд "Марс-Экспресс" наблюдал за кратером Гейла в тот момент, когда на его территории произошел новый выброс метана. Сейчас ученые анализируют собранные данные в надежде подтвердить то, что подобные всплеске на Марсе действительно происходят, сообщил Дмитрий Титов, научный руководитель миссии.

"Прибор PFS проводил регулярные наблюдения за кратером Гейла в тот самый день, когда Curiosity зарегистрировал новый всплеск метана. Сейчас команда PFS анализирует данные, и нам очень интересно, увидел ли он метан", — отметил ученый в беседе с корреспондентом РИА Новости.

В последние годы геологи, астробиологи и другие специалисты активно спорят о том, существуют ли запасы органики или микробы в приповерхностных слоях почвы Марса, где есть жидкая вода, куда почти не проникают космические лучи и где относительно тепло.

Когда марсоход Curiosity впервые "принюхался" и проанализировал состав воздуха и содержимое почвы Марса в 2012 и в 2013 годах, ученым не удалось найти в них следов метана. Однако буквально через несколько месяцев датчики ровера зафиксировали сразу несколько всплесков в концентрации метана.

Год назад, после длительных споров и повторных проверок, связанных с загрязнением химической лаборатории марсохода, аппарат НАСА подтвердил свои первоначальные замеры и сделал потрясающее открытие, обнаружив "древнюю" органику в толще осадочных пород на дне пересохшего озера.

Эти наблюдения недавно подтвердили их европейские коллеги, работавшие с данными, которые собирали приборы зонда "Марс-Экспресс". Анализируя замеры с прибора PFS, проведенные в тот же момент, когда Curiosity зафиксировал один из всплесков метана, планетологи подтвердили, что выброс газа действительно произошел, и оценили его приблизительную массу.

Буквально в то же время их коллеги из российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-TGO" пришли к иному выводу – ни российскому прибору ACS, ни его европейскому кузену NOMAD не удалось найти никаких следов метана в атмосфере Марса за полгода наблюдений. Эти расхождения сделали загадку "марсианского метана" еще более интересной для специалистов и обывателей.

Недавно у планетологов появилась уникальная возможность проверить все эти заявления – на этих выходных научная команда марсохода Curiosity заявила об обнаружении нового мощного выброса метана, масштабы которого были еще выше, чем в июне 2013 года.

В отличие от предпоследнего всплеска подобного рода, за которым "Марс-Экспресс" не смог проследить, сейчас российские и европейские ученые были готовы к этому событию и успели собрать все необходимые данные для проверки наблюдений американского ровера.

Как подчеркивают и европейские, и американские планетологи, даже если эти замеры подтвердят, что всплески были реальными, их открытие не обязательно означает, что эти выбросы породили марсианские микробы. Их могли породить как "неживые" геохимические процессы, так и таяние так называемых клатратов, отложений замороженного метана.

Эти залежи могут таять или даже взрываться при наступлении марсианского лета и резко высвобождать большие количества газа в атмосферу. Подобный "периодический" характер выделения метана, как считают ученые, хорошо объясняет то, почему Curiosity долгое время не фиксировал его следов в атмосфере Марса, почему его количество было аномально высоким в июле и декабре 2013 года и почему "ЭкзоМарс-TGO" не нашел никаких следов метана.