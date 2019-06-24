"Вертолеты России" готовы использовать комплектующие из любой страны

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" готов использовать комплектующие, произведенные в любой стране, если они будут конкурентоспособными и удовлетворят предъявляемые к ним требования, заявил РИА Новости генеральный директор компании Андрей Богинский.

В апреле он говорил, что не исключает использования произведенных в Турции комплектующих. Тогда же Богинский отмечал, что турецкая аэрокосмическая корпорация (TUSAŞ/TAI) производит различные виды комплектующих и оснащенные ими российские вертолеты могут быть поставлены на рынок близлежащих стран, с которыми у Турции налажены серьезные экономические и торговые связи.

"Мы готовы использовать любые комплектующие, если они сертифицированы по нормам и требованиям, в первую очередь, наших авиационных властей, если они соответствуют ресурсным показателям, надежности и проходят по ценовым параметрам. Эти условия для нас важны, а турецкие они или какие-то другие - это вопрос второй. Если коллеги предложат нам что-то конкурентоспособное, то почему нет", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пока из Турции не поступало предложений на этот счет.

Вместе с тем, отметил Богинский, идет постоянное сотрудничество "с европейскими производителями, в их числе Safran, Thales. "Работаем с корейскими партнерами, с компаниями из других стран", - добавил он.