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РИА Новости

"Вертолеты России" готовы использовать комплектующие из любой страны

Вчера, 11:51
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСборочные работы на Казанском вертолетном заводе
Сборочные работы на Казанском вертолетном заводе
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сборочные работы на Казанском вертолетном заводе. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" готов использовать комплектующие, произведенные в любой стране, если они будут конкурентоспособными и удовлетворят предъявляемые к ним требования, заявил РИА Новости генеральный директор компании Андрей Богинский.
В апреле он говорил, что не исключает использования произведенных в Турции комплектующих. Тогда же Богинский отмечал, что турецкая аэрокосмическая корпорация (TUSAŞ/TAI) производит различные виды комплектующих и оснащенные ими российские вертолеты могут быть поставлены на рынок близлежащих стран, с которыми у Турции налажены серьезные экономические и торговые связи.
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"Мы готовы использовать любые комплектующие, если они сертифицированы по нормам и требованиям, в первую очередь, наших авиационных властей, если они соответствуют ресурсным показателям, надежности и проходят по ценовым параметрам. Эти условия для нас важны, а турецкие они или какие-то другие - это вопрос второй. Если коллеги предложат нам что-то конкурентоспособное, то почему нет", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пока из Турции не поступало предложений на этот счет.
Вместе с тем, отметил Богинский, идет постоянное сотрудничество "с европейскими производителями, в их числе Safran, Thales. "Работаем с корейскими партнерами, с компаниями из других стран", - добавил он.
"Наша задача состоит в том, чтобы всегда улучшать наши вертолеты - как гражданские, так и военные - по летно-техническим характеристикам, по характеристикам надежности, ресурсных показателей, коммерческим эксплуатантам еще важна стоимость летного часа. Мы постоянно над этим работаем - уменьшаем вес, что-то внедряем, заменяем неудачные решения, что тоже бывает", - заключил Богинский.
Читайте полный текст интервью с Андреем Богинским >>
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Андрей БогинскийВертолеты РоссииРоссияЭкономика
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