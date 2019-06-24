Baring Vostok обжаловал решение о передаче контроля над банком "Восточный"

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Компания "Эвизон Холдингз Лимитед" (Evison Holdings Ltd, представляет интересы Baring Vostok) подала апелляцию на решение амурского арбитража об исполнении опциона о передаче 9,99% акций банка "Восточный" компании "Финвижн" бизнесмена Артема Аветисяна, следует из картотеки арбитражных дел.

В свою очередь, в Baring сообщили РИА Новости, что фонд продолжит защищать свои права во всех юрисдикциях.

"Мы подаем на апелляцию беспрецедентно быстрого решения амурского суда о спорном опционе, несмотря на подтвержденный ЦБ вывод активов из "Юниаструм банка" в процессе объединения с "Восточным" и прямой запрет Лондонского трибунала и Высокого суда Англии судиться за опцион в России", - сообщили в фонде.

Ранее доля "Эвизон Холдингз Лимитед" в банке "Восточный" снизилась до 42,33% с 52,49% голосующих акций в результате исполнения опциона. До того фонды Baring Vostok контролировали 51,62% уставного капитала банка (52,49% голосующих акций), Аветисян через "Финвижн" - 32,02% (32,55% голосующих акций). Таким образом, Baring потерял контроль в банке.