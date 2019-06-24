Синоптики прогнозируют сильные дожди и похолодание в Москве на этой неделе

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Похолодание и сильные дожди ожидаются в Москве в последних числах июня, температура упадет до 15 градусов тепла, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Надо сказать, что наступившая неделя окажется для москвичей достаточно сложной. В последних числах июня в Москву заглянет настоящее осеннее ненастье. Все дело в том, что на смену погожему антициклону придет циклонический вихрь. Более того, этот циклонический вихрь будет углубляться, увеличиваться по площади, обрушатся сильнейшие дожди на столичный регион", - сообщила Волосюк.

По словам метеоролога, начало недели будет теплым, так как регион все еще будет находиться под влиянием циклона, который удерживает солнечную и сухую погоду.

"В понедельник в течение дня у нас потеплеет до 25 градусов, во вторник можно рассчитывать на 22-24 градуса тепла. В среду с приближением к нам с запада атмосферного фронта возрастет вероятность дождей и дневной прогрев воздуха не превысит 20 градусов", - добавила синоптик.

Волосюк отметила, что в четверг в центр России из Скандинавии придет циклон, прохождение его центра ожидается вблизи Москвы в конце рабочей недели. В пятницу и субботу ожидаются сильные дожди, за сутки в пятницу в Москве может выпасть треть июньской нормы осадков.