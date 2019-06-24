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РИА Новости

Синоптики прогнозируют сильные дожди и похолодание в Москве на этой неделе

Вчера, 11:48
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Похолодание и сильные дожди ожидаются в Москве в последних числах июня, температура упадет до 15 градусов тепла, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Надо сказать, что наступившая неделя окажется для москвичей достаточно сложной. В последних числах июня в Москву заглянет настоящее осеннее ненастье. Все дело в том, что на смену погожему антициклону придет циклонический вихрь. Более того, этот циклонический вихрь будет углубляться, увеличиваться по площади, обрушатся сильнейшие дожди на столичный регион", - сообщила Волосюк.
По словам метеоролога, начало недели будет теплым, так как регион все еще будет находиться под влиянием циклона, который удерживает солнечную и сухую погоду.
"В понедельник в течение дня у нас потеплеет до 25 градусов, во вторник можно рассчитывать на 22-24 градуса тепла. В среду с приближением к нам с запада атмосферного фронта возрастет вероятность дождей и дневной прогрев воздуха не превысит 20 градусов", - добавила синоптик.
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Волосюк отметила, что в четверг в центр России из Скандинавии придет циклон, прохождение его центра ожидается вблизи Москвы в конце рабочей недели. В пятницу и субботу ожидаются сильные дожди, за сутки в пятницу в Москве может выпасть треть июньской нормы осадков.
"Что касается температуры, то она будет понижаться. В четверг на уровне 17-20 градусов, ну а в пятницу 15-17 градусов, в субботу еще ниже. Температурный режим в конце недели окажется на 5-7 градусов ниже многолетней нормы", - заключила синоптик.
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