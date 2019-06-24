Море грязи и мяч в воротах: болотный футбол в Ленинградской области

Болотный футбол почти ничем не отличается от обычного.
Болотный футбол почти ничем не отличается от обычного.
Разве что по заболоченной площадке очень трудно передвигаться.
Матч состоит из двух 13-минутных таймов.
Матч состоит из двух 13-минутных таймов.
В каждой команде — пять игроков и вратарь.
Для участников нет ограничений ни по возрасту, ни по полу.
Для участников нет ограничений ни по возрасту, ни по полу.
Кубок России по болотному футболу в Ленинградской области.
Кубок России по болотному футболу в Ленинградской области.
Болотный футбол появился в Финляндии, здесь же каждый год проходит чемпионат мира по этому виду спорта.
Болотный футбол появился в Финляндии, здесь же каждый год проходит чемпионат мира по этому виду спорта.
В России соревнования по болотному футболу организуют с начала двухтысячных годов.
В России соревнования по болотному футболу организуют с начала двухтысячных годов.
Турниры проходят на Мявринском болоте в Тосненском районе Ленинградской области.
Турниры проходят на Мявринском болоте в Тосненском районе Ленинградской области.
Участники турнира по болотному футболу в пригороде Петербурга.