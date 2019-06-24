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РИА Новости

Море грязи и мяч в воротах: болотный футбол в Ленинградской области

Вчера, 14:50
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В пригороде Петербурга в минувшие выходные проходил турнир по болотному футболу. За Кубок России боролись восемь команд. Соревнования получились захватывающими. Эмоции игроков — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Болотный футбол почти ничем не отличается от обычного.

Болотный футбол в пригороде Петербурга
1 из 10

Болотный футбол почти ничем не отличается от обычного.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky
© AFP 2019 / Olga Maltseva

Разве что по заболоченной площадке очень трудно передвигаться.

Болотный футбол в пригороде Петербурга
2 из 10

Разве что по заболоченной площадке очень трудно передвигаться.

© AFP 2019 / Olga Maltseva
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Матч состоит из двух 13-минутных таймов.

Болотный футбол в пригороде Петербурга
3 из 10

Матч состоит из двух 13-минутных таймов.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky
© AFP 2019 / Olga Maltseva

В каждой команде — пять игроков и вратарь.

Болотный футбол в пригороде Петербурга
4 из 10

В каждой команде — пять игроков и вратарь.

© AFP 2019 / Olga Maltseva
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Для участников нет ограничений ни по возрасту, ни по полу.

Болотный футбол в пригороде Петербурга
5 из 10

Для участников нет ограничений ни по возрасту, ни по полу.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Кубок России по болотному футболу в Ленинградской области.

Болотный футбол в пригороде Петербурга
6 из 10

Кубок России по болотному футболу в Ленинградской области.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky
© AFP 2019 / Olga Maltseva

Болотный футбол появился в Финляндии, здесь же каждый год проходит чемпионат мира по этому виду спорта.

Болотный футбол в пригороде Петербурга
7 из 10

Болотный футбол появился в Финляндии, здесь же каждый год проходит чемпионат мира по этому виду спорта.

© AFP 2019 / Olga Maltseva
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

В России соревнования по болотному футболу организуют с начала двухтысячных годов.

Болотный футбол в пригороде Петербурга
8 из 10

В России соревнования по болотному футболу организуют с начала двухтысячных годов.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky
© AFP 2019 / Olga Maltseva

Турниры проходят на Мявринском болоте в Тосненском районе Ленинградской области.

Болотный футбол в пригороде Петербурга
9 из 10

Турниры проходят на Мявринском болоте в Тосненском районе Ленинградской области.

© AFP 2019 / Olga Maltseva
© AFP 2019 / Olga Maltseva

Участники турнира по болотному футболу в пригороде Петербурга.

Болотный футбол в пригороде Петербурга
10 из 10

Участники турнира по болотному футболу в пригороде Петербурга.

© AFP 2019 / Olga Maltseva
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