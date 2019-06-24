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РИА Новости

Россия надеется, что СЕ вернется к обеспечению равных прав делегаций

Вчера, 11:47
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с руководителями российских региональных некоммерческих организаций. 24 июня 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с руководителями российских региональных некоммерческих организаций. 24 июня 2019
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с руководителями российских региональных некоммерческих организаций. 24 июня 2019
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия надеется, что кризис в Совете Европы будет преодолен на основе принципов организации, которые предусматривают равное участие всех стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это взаимодействие (России и Совета Европы) традиционно ориентировано на активный диалог с гражданским обществом. Надеюсь, что спровоцированный русофобски настроенным меньшинством кризис в Совете Европы будет окончательно преодолен на основе возвращения к принципам устава этой организации, этот устав требует обеспечения равных прав для делегаций всех входящих в Совет Европы стран", - сказал Лавров в ходе встречи с руководителями российских региональных некоммерческих организаций.
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Отношения России и Совета Европы переживали в последнее время непростой период из-за лишения российских парламентариев ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. В конце июня 2017 года противостояние усилилось. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.
В понедельник в ПАСЕ планируется обсуждение проекта доклада, в котором предлагается предоставить делегации РФ возможность принять участие в работе июньской сессии. Если резолюция к докладу пройдет в нынешнем виде, то российская делегация подаст в тот же день заявку на участие в работе июньской сессии. Вместе с тем в докладе сохраняется положение о возможности оспаривания полномочий делегаций.
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