Россия надеется, что СЕ вернется к обеспечению равных прав делегаций

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия надеется, что кризис в Совете Европы будет преодолен на основе принципов организации, которые предусматривают равное участие всех стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это взаимодействие (России и Совета Европы) традиционно ориентировано на активный диалог с гражданским обществом. Надеюсь, что спровоцированный русофобски настроенным меньшинством кризис в Совете Европы будет окончательно преодолен на основе возвращения к принципам устава этой организации, этот устав требует обеспечения равных прав для делегаций всех входящих в Совет Европы стран", - сказал Лавров в ходе встречи с руководителями российских региональных некоммерческих организаций.

Отношения России и Совета Европы переживали в последнее время непростой период из-за лишения российских парламентариев ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. В конце июня 2017 года противостояние усилилось. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.