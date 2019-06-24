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РИА Новости

Россия в 2019 году произведет более 200 вертолетов

Вчера, 11:46
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© РИА Новости . Пресс-служба компании "Алроса" / Перейти в фотобанкВертолет Ми-38 во время испытаний в аэропорту Мирный в Якутии
Вертолет Ми-38 во время испытаний в аэропорту Мирный в Якутии
© РИА Новости . Пресс-служба компании "Алроса"
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" к концу 2019 года планирует произвести свыше 200 вертолетов, из них более 60 будут поставлены на экспорт, заявил РИА Новости генеральный директор компании Андрей Богинский.
"В 2019 году холдинг планирует произвести более 200 вертолетов", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в 2019 году холдинг рассчитывает выйти на показатель в 250 машин.
"Основное влияние на уменьшение оказал контракт с Национальной службой санитарной авиации. У коллег были одни планы по покупке вертолетов, они на этот год уменьшились почти в два раза от изначальных, поэтому это повлияет на итоги года в области гражданской техники. В том, что касается поставок техники военной - как на внутренний рынок, так и за рубеж, - все контракты оплачены, все есть. Мы предполагаем их исполнить", - заметил Богинский.
Он также сообщил, что из этого количества "более 60 вертолетов будут поставлены на экспорт".
Читайте полный текст интервью с Андреем Богинским >>
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