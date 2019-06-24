Россия в 2019 году произведет более 200 вертолетов

"Основное влияние на уменьшение оказал контракт с Национальной службой санитарной авиации. У коллег были одни планы по покупке вертолетов, они на этот год уменьшились почти в два раза от изначальных, поэтому это повлияет на итоги года в области гражданской техники. В том, что касается поставок техники военной - как на внутренний рынок, так и за рубеж, - все контракты оплачены, все есть. Мы предполагаем их исполнить", - заметил Богинский.