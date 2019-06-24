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РИА Новости

В Новороссийске танкер получил повреждение во время швартовки к причалу

Вчера, 11:44
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Танкер в порту Новороссийска получил повреждение во время швартовки к причалу, создана комиссия для определения размера ущерба и причин произошедшего, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
"В Новороссийске танкер "FOS Hamilton" класса Aframax (позиция 22-23 июня), флаг Marshalls, во время швартовки 22 июня получил повреждение в районе кормы левого борта. Погрузка танкера не начиналась. Причальное сооружение во время навала судно также подверглось физическому воздействию, сейчас проводятся работы по изучению возможности его дальнейшей эксплуатации", - сообщил Демин, отметив, что во время инцидента герметичность нарушена не была.
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Также представитель "Транснефти" сообщил, что создана комиссия для определения размера ущерба и определения причин произошедшего.
"Для исполнения графика отгрузки "малой серы" перенесены на причал №2. Сегодня же в Новороссийске стал под погрузку опоздавший из-за поломки двигателя танкер Suezmax, позиция 21-21 июня. Из-за ситуации в Босфоре опаздывает танкер Seawaymax под дизель, позиция 23-24 июня. В других портах работы идут по графику", - добавил он.
В целом погода во всех портах рабочая, также сообщил Демин.
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Игорь ДеминТранснефтьНовороссийскПроисшествия
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