Россия и Мальдивы подпишут соглашение о взаимной отмене виз

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Главы МИД России и Мальдивской Республики Сергей Лавров и Абдулла Шахид подпишут во вторник в Москве соглашение о взаимной отмене визовых требований, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Шахид прибудет со своим первым рабочим визитом в Россию 25 июня.

"В рамках визита планируется подписание соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Мальдивской Республики о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Мальдивской Республики", - говорится в комментарии МИД РФ.

Кроме того, в рамках запланированных переговоров стороны обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений и актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.