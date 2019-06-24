Россия и Мальдивы подпишут соглашение о взаимной отмене виз

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Главы МИД России и Мальдивской Республики Сергей Лавров и Абдулла Шахид подпишут во вторник в Москве соглашение о взаимной отмене визовых требований, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
Шахид прибудет со своим первым рабочим визитом в Россию 25 июня.
"В рамках визита планируется подписание соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Мальдивской Республики о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Мальдивской Республики", - говорится в комментарии МИД РФ.
Кроме того, в рамках запланированных переговоров стороны обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений и актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.
По данным Росстата, в 2018 году на Мальдивских островах отдохнули более 38 тысяч россиян.
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