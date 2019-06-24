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РИА Новости

В Госдуме назвали задержание на Украине севастопольца Резуника провокацией

Вчера, 11:38
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© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкМихаил Шеремет
Михаил Шеремет
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Михаил Шеремет. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Задержание на Украине севастопольца Степана Резуника, подозреваемого в участии в крымском народном ополчении, является провокацией и продолжением враждебного курса киевских властей в отношении Крыма, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее сообщалось, что семилетняя Варвара Резуник обратилась в видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить ее отца. Севастополец Степан Резуник, по данным украинских силовиков, был задержан в начале июня при пересечении госграницы в пункте пропуска "Каланчак" Херсонской области Украины. Мужчину подозревают в участии в незаконных вооруженных формированиях, ему грозит до восьми лет тюрьмы. При этом жена севастопольца Ирина Резуник рассказала РИА Новости, что они с мужем занимались исключительно волонтерской деятельностью, собирали гуманитарную помощь и не состояли в общественных формированиях.
Житель Севастополя Степан Резуник
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"К сожалению, мы видим продолжение враждебной политики в отношении Крыма и крымчан со стороны киевских властей. Задержание Степана Резуника – это явная провокация, которая не должна оставаться без ответа. Человек не осуществлял никаких противоправных действий, но его уже считают на Украине преступником. Исходя из логики украинских властей, арестовать можно всех крымчан, которые поддерживали и участвовали в крымском референдуме. А это свыше 90% населения", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, для крымчан по-прежнему сохраняется высокая опасность стать политическими заложниками на Украине. "Пока крымчанам стоит воздержаться от поездок на Украину без лишней надобности. Уверен, что украинские власти со временем осознают ущербность столь агрессивной политики по отношению к российскому Крыму. Киевская власть демонстрирует неспособность вести диалог", - подчеркнул Шеремет.
Депутат отметил, что уже направил обращения в связи с задержанием Резуника на имя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с просьбой оказать помощь севастопольцу.
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