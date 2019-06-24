Ученый объяснил, как комары выбирают "жертв" для укуса

"Для того чтобы лучше чувствовать, где его концентрация высока, они летают против ветра", — заметил ученый.

По его словам, этот маркер позволяет насекомым выбирать "цель" с расстояния до пятидесяти метров. Когда комары вплотную (на расстояние до метра) приближаются к группе потенциальных "жертв", их органы чувств начинают считывать множество параметров. Например, температуру кожи, наличие испарений и микробов на ней.