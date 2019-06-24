Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T11:37Z
https://ria.ru/20190624/1555847528.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152424/34/1524243466_0:422:4500:2953_1036x0_80_0_0_5ad362910296aaa986d796389c3859c8.jpg
РИА Новости

Ученый объяснил, как комары выбирают "жертв" для укуса

Вчера, 11:37
19511
CC0 / lksuperboy / Комар
Комар
CC0 / lksuperboy /
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Комары находят своих "жертв" по "следу" из углекислого газа, рассказал порталу Live Science этномолог Йуп ван Лун из Вагенингенского университета в Нидерландах.

"Для того чтобы лучше чувствовать, где его концентрация высока, они летают против ветра", — заметил ученый.

По его словам, этот маркер позволяет насекомым выбирать "цель" с расстояния до пятидесяти метров. Когда комары вплотную (на расстояние до метра) приближаются к группе потенциальных "жертв", их органы чувств начинают считывать множество параметров. Например, температуру кожи, наличие испарений и микробов на ней.
Микробы производят "химический букет" из более 300 различных компонентов. Как отмечает ученый, его состав зависит и от окружающей среды, и от генетической структуры человека.
Так, в 2011 году в журнале PLOS ONE было опубликовано исследование, результаты которого показали, что мужчину с более разнообразным составом кожных бактерий будут кусать реже, чем мужчину с более однородным.
Самка комара
11 июня, 08:28
Роспотребнадзор дал советы по выбору средств защиты от укусов насекомых
11654557414
РИА Наука
Рекомендуем
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков высмеял отсутствие Зеленского в списке приглашенных на саммит G20
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трамп испугался бомбить из-за Путина
Названы регионы с самым высоким уровнем наркомании
Парламентская ассамблея Совета Европы
ПАСЕ отклонила попытку перенести обсуждение проекта резолюции по России
Лента
новостей
Кадр из фильма Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть
Наши люди в Голливуде. Кто из российских актеров востребован за рубежом
Немецкий истребитель Eurofighter Typhoon во время учений ВВС НАТО в воздушном пространстве Литвы
В Германии два истребителя столкнулись в воздухе
Женщина в магазине в центре Рима
Бомба для евро: зачем Италия введет параллельную валюту
Роберт Де Ниро
В Сети раскритиковали Роберта Де Ниро, снявшегося в антироссийском ролике
Фитнес
К ожирению склонны почти все. Ученые рассказали, как следить за весом
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ отреагировали на просьбу фонда MH17 не возвращать Россию в Ассамблею
Мальчик с роботом в магазине игрушек Hamleys в Лондоне
Британия: мальчикам запрещено мечтать о карьере пожарных и солдат
Зенитный ракетно-пушечный комплекс 96К6 Панцирь-С1
Последний рубеж обороны. Что будет сбивать модернизированный "Панцирь-СМ"
Контейнеровоз в порту Циндао, Китай
США обнаружили "китайско-русское супероружие"
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Песков заявил о русофобской истерии в Грузии
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:55В Сочи мужчина выжил после падения с четырехметровой стены в горную реку
11:55В НАТО обеспокоены ситуацией в Персидском заливе и деятельностью Ирана
11:54Главы МИД РФ и ОАЭ обсудят ситуацию в Сирии и в Персидском заливе
11:53Зеленский разочарован решением ПАСЕ по возвращению делегации РФ
11:52Глава МИД Мальдив оценил знание Лавровым сингальского языка
11:52Орешкин рассказал о влиянии санкций против Ирана на цены на нефть
11:51Столтенберг пригрозил ответить России из-за ситуации вокруг ДРСМД
11:50Токаев взял под личный контроль ликвидацию последствий ЧП в Арысе
11:49Киев хочет ограничить права российской делегации в ПАСЕ
11:46Россия договорилась с Мали о военном сотрудничестве
11:44Борисову на "Армии-2019" показали "фитнес для крыс"
11:44Владимира Кличко и его семью спасли с горящей яхты в Испании, сообщили СМИ
11:43Ученые доказали, что китайцы и американцы мыслят по-разному
11:41Роспотребнадзор вновь признал все пляжи Петербурга непригодными для купания
11:38Кочарян и его адвокаты намерены бойкотировать заседание суда
11:37Гавана хочет видеть Россию лидером иностранных инвестиций на остров
11:36Куба откроет представительство биомедицинского холдинга в Сколково
11:35Медведев может посетить Кубу в октябре
11:34Украина может приостановить членство в ПАСЕ после возвращения делегации РФ
11:32Первая ступень ракеты Falcon Heavy упала при посадке в Атлантическом океане
Лента новостейМолния