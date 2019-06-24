Электричество станет ведущим источником энергии в XXI веке, уверен Новак

"Значительный потенциал есть и у атомной энергетики, которая является сегодня одним из наиболее чистых и безопасных источников энергии. Это важно в контексте того, что ведущим источником энергии для потребителя в XXI веке станет именно электричество. Спрос на электроэнергию сегодня уже растет вдвое быстрее спроса на энергию в целом", - сказал Новак, выступая на VI Форуме будущих лидеров Мирового нефтяного совета.