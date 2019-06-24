Электричество станет ведущим источником энергии в XXI веке, уверен Новак

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Ведущим источником энергии в XXI веке станет электричество, спрос на электроэнергию растет вдвое быстрее спроса на энергию в целом, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
"Значительный потенциал есть и у атомной энергетики, которая является сегодня одним из наиболее чистых и безопасных источников энергии. Это важно в контексте того, что ведущим источником энергии для потребителя в XXI веке станет именно электричество. Спрос на электроэнергию сегодня уже растет вдвое быстрее спроса на энергию в целом", - сказал Новак, выступая на VI Форуме будущих лидеров Мирового нефтяного совета.
Министр отметил, что на развитие ТЭК оказывают влияние новые технологии. "Существенное влияние на развитие отраслей топливно-энергетического комплекса оказывает стремительное развитие новых технологий, в том числе и накопителей энергии, повышение эффективности распределенной генерации, водородные технологии, повышение эффективности добычи, цифровые технологии", - сказал он.