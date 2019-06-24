Red Wings предложила пассажирам посетить вместо Грузии Ереван или Махачкалу

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings предлагает пассажирам поменять билеты в Грузию на билеты в Ереван или Махачкалу, сообщили в пресс-службе компании.

Red Wings 21 июня сообщила, что закрывает продажу билетов в Грузию с датой вылета от 8 июля. Всем пассажирам будет осуществляться возврат полной стоимости авиабилета.

"Авиакомпания Red Wings в качестве альтернативного варианта предлагает без взимания доплаты или сборов изменить маршрут перевозки, пунктом начала или окончания которой является Батуми или Кутаиси, на Ереван или Махачкалу в пределах периода полетов по первоначальному билету", - говорится в сообщении.

Рейсы авиакомпании в Грузию до 7 июля включительно будут выполняться по расписанию.

"Авиакомпания Red Wings ожидает уточнений от регулятора по реализации решения руководства РФ касательно временной остановки полетов в республику Грузия с 8 июля. Сейчас авиакомпания Red Wings выполняет рейсы Москва-Батуми-Москва, три частоты в неделю. Планировали начать полеты с 20 июля из Москвы в Кутаиси", - добавили в компании.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.