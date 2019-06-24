Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T11:46Z
https://ria.ru/20190624/1555847415.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Red Wings предложила пассажирам посетить вместо Грузии Ереван или Махачкалу

Вчера, 11:46
504
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings предлагает пассажирам поменять билеты в Грузию на билеты в Ереван или Махачкалу, сообщили в пресс-службе компании.
Red Wings 21 июня сообщила, что закрывает продажу билетов в Грузию с датой вылета от 8 июля. Всем пассажирам будет осуществляться возврат полной стоимости авиабилета.
"Авиакомпания Red Wings в качестве альтернативного варианта предлагает без взимания доплаты или сборов изменить маршрут перевозки, пунктом начала или окончания которой является Батуми или Кутаиси, на Ереван или Махачкалу в пределах периода полетов по первоначальному билету", - говорится в сообщении.
Рейсы авиакомпании в Грузию до 7 июля включительно будут выполняться по расписанию.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
23 июня, 21:28
Клинцевич допустил новые меры из-за ситуации в Грузии
"Авиакомпания Red Wings ожидает уточнений от регулятора по реализации решения руководства РФ касательно временной остановки полетов в республику Грузия с 8 июля. Сейчас авиакомпания Red Wings выполняет рейсы Москва-Батуми-Москва, три частоты в неделю. Планировали начать полеты с 20 июля из Москвы в Кутаиси", - добавили в компании.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019
Вчера, 09:15
Грузия недосчитается более 150 тысяч российских туристов, сообщили СМИ
1620004
ГрузияНовости - ТуризмОбщество
Рекомендуем
ЕР просит Минтранс координировать возвращение россиян из Грузии
РИА
Новости
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 209
Лавров прокомментировал ситуацию в Грузии
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019
Власти Грузии решили удовлетворить часть требований митингующих
Лента
новостей
Грузинское вино Киндзмараули на полках магазина в Москве
Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ отреагировали на просьбу фонда MH17 не возвращать Россию в Ассамблею
Лаборатория Лугара в Грузии
Вопрос о посещении лаборатории Лугара в Грузии не снят, заявил Рябков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с руководителями российских региональных некоммерческих организаций. 24 июня 2019
Россия надеется, что СЕ вернется к обеспечению равных прав делегаций
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Клинцевич допустил новые меры из-за ситуации в Грузии
Сборочные работы на Казанском вертолетном заводе
"Вертолеты России" готовы использовать комплектующие из любой страны
Комар
Ученый объяснил, как комары выбирают "жертв" для укуса
Нино Бурджанадзе
Бурджанадзе назвала виновных в финансовых потерях Грузии
Грузия
В Грузии предложили организовать для россиян "шаттлы" из Баку и Еревана
Cессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Украина намерена оспорить заявку России на подтверждение полномочий в ПАСЕ
Константин Косачев
Косачев: оппоненты России в ПАСЕ вновь попытались облить ее грязью
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:49В Раде предложили отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы
11:46Россия договорилась с Мали о военном сотрудничестве
11:44Борисову на "Армии-2019" показали "фитнес для крыс"
11:44Владимира Кличко и его семью спасли с горящей яхты в Испании, сообщили СМИ
11:43Ученые доказали, что китайцы и американцы мыслят по-разному
11:41Роспотребнадзор вновь признал все пляжи Петербурга непригодными для купания
11:38Кочарян и его адвокаты намерены бойкотировать заседание суда
11:37Гавана хочет видеть Россию лидером иностранных инвестиций на остров
11:36Куба откроет представительство биомедицинского холдинга в Сколково
11:35Медведев может посетить Кубу в октябре
11:34Украина может приостановить членство в ПАСЕ после возвращения делегации РФ
11:32Первая ступень ракеты Falcon Heavy упала при посадке в Атлантическом океане
11:32Замглавы МВД прокомментировал идею изымать автомобили у пьяных водителей
11:29По данным опроса, россияне считают молодежь спортивной и общительной
11:29Власти Сахалина заявили об отсутствии вируса гепатита А в воде города Оха
11:25Украина может отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
11:23В Краснодарском крае растет количество отелей с системой "все включено"
11:22Гавана будет поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы США, заявил посол
11:20Эксперты ЕС опровергли, что продукты на Западе качественнее, чем на Востоке
11:19В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Лента новостейМолния