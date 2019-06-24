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РИА Новости

В Мурманской области в морге родственникам умерших выдали чужие тела

Вчера, 11:29
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МУРМАНСК, 24 июн — РИА Новости. В городе Апатиты работники морга выдали родственникам троих умерших чужие тела, сообщает региональное управление Следственного комитета.
По информации местного портала "ХибИнформБюро", единственной, кто заметила подмену, стала местная жительница Евгения Палатникова.
Как рассказала Палатникова, она пришла в морг за телом умершей матери, но ей пытались выдать тело другой пожилой женщины. Родственникам и сотрудникам морга пришлось даже поспорить, подчеркнула она.

"Одна из родственниц, поняв, что ей выдали тело чужого человека, сообщила о данном факте в правоохранительные органы", — добавили в СК.

В ведомстве уточнили, что выданные по ошибке тела уже успели захоронить, но после того, как обнаружилась подмена, их пришлось эксгумировать.
Следственный комитет и прокуратура города Апатиты начали проверку.
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