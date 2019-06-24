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РИА Новости

В ЛНР прошло первое заседание Общественной палаты

Вчера, 11:26
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСитуация в Луганске
Ситуация в Луганске
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Пленарное заседание первого состава Общественной палаты самопровозглашенной Луганской народной республики прошло в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
"Основная задача общественной палаты – это, конечно же, защита интересов и прав всех граждан, всех без исключения. Всех профессий, независимо от занимаемой должности и независимо от социального положения. Это ваша основная задача, это ваша основная миссия", - сказал глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, открывая заседание.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
20 июня, 13:11
В ДНР состоялось первое заседание общественной палаты
Глава ЛНР призвал всех присутствующих ориентироваться в работе на интересы жителей республики.
"Сам по себе факт того, что сегодня наша общественная палата начинает работу говорит о том, что республика продолжает развиваться, что мы независимо ни от чего движемся вперед. Мы укрепляем нашу государственность – мы совершенствуем наши органы управления", - сказал Пасечник.
Председателем ОП ЛНР был избран общественный деятель, бывший председатель Народного совета ЛНР Алексей Карякин. На заседании утвердили количество комиссий ОП, их направления работы, избрали председателей и заместителей председателей комиссий.
 Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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