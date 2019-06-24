В ЛНР прошло первое заседание Общественной палаты

ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Пленарное заседание первого состава Общественной палаты самопровозглашенной Луганской народной республики прошло в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.

"Основная задача общественной палаты – это, конечно же, защита интересов и прав всех граждан, всех без исключения. Всех профессий, независимо от занимаемой должности и независимо от социального положения. Это ваша основная задача, это ваша основная миссия", - сказал глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, открывая заседание.

Глава ЛНР призвал всех присутствующих ориентироваться в работе на интересы жителей республики.

"Сам по себе факт того, что сегодня наша общественная палата начинает работу говорит о том, что республика продолжает развиваться, что мы независимо ни от чего движемся вперед. Мы укрепляем нашу государственность – мы совершенствуем наши органы управления", - сказал Пасечник.

Председателем ОП ЛНР был избран общественный деятель, бывший председатель Народного совета ЛНР Алексей Карякин. На заседании утвердили количество комиссий ОП, их направления работы, избрали председателей и заместителей председателей комиссий.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.