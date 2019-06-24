Площадь заказника в подмосковном Талдоме увеличили вдвое

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Межведомственная комиссия правительства Московской области одобрила положение об увеличении вдвое заказника областного значения "Темповский", расположенном в городском округе Талдом, говорится в пресс-релизе министерства экологии Подмосковья.
"Эта ООПТ (особо охраняемая природная территория – ред.) была спроектирована более 20 лет назад, но завершить эту работу удалось лишь сейчас. По результатам обследования было принято решение увеличить площадь заказника более чем вдвое - до 3,6 тысячи гектаров", - сообщает ведомство.
Отмечается, что природная ценность заказника обусловлена тем, что в его состав входит верховое болото, где обитает множество редких животных и птиц.
Ранее сообщалось, что власти Московской области до конца текущего года планируют организовать в регионе шесть новых особо охраняемых природных территорий на площади почти в две тысячи гектаров.