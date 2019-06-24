Площадь заказника в подмосковном Талдоме увеличили вдвое

"Эта ООПТ (особо охраняемая природная территория – ред.) была спроектирована более 20 лет назад, но завершить эту работу удалось лишь сейчас. По результатам обследования было принято решение увеличить площадь заказника более чем вдвое - до 3,6 тысячи гектаров", - сообщает ведомство.