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Новости Подмосковья

Площадь заказника в подмосковном Талдоме увеличили вдвое

Вчера, 11:24
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© Фото : A.Savin / Wikimedia CommonsПлощадь Карла Маркса в городе Талдом, Московская область, Россия
Площадь Карла Маркса в городе Талдом, Московская область, Россия
© Фото : A.Savin / Wikimedia Commons
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Межведомственная комиссия правительства Московской области одобрила положение об увеличении вдвое заказника областного значения "Темповский", расположенном в городском округе Талдом, говорится в пресс-релизе министерства экологии Подмосковья.

"Эта ООПТ (особо охраняемая природная территория – ред.) была спроектирована более 20 лет назад, но завершить эту работу удалось лишь сейчас. По результатам обследования было принято решение увеличить площадь заказника более чем вдвое - до 3,6 тысячи гектаров", - сообщает ведомство.

Отмечается, что природная ценность заказника обусловлена тем, что в его состав входит верховое болото, где обитает множество редких животных и птиц.
Ранее сообщалось, что власти Московской области до конца текущего года планируют организовать в регионе шесть новых особо охраняемых природных территорий на площади почти в две тысячи гектаров.
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