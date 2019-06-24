Group-IB нашла вирус-шифровальщик, который научился майнить криптовалюту

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Международная компания Group-IB зафиксировала вирус-шифровальщик, который теперь способен майнить (производить) криптовалюту, а также увеличивать трафик на веб-сайты, говорится в сообщении компании.

Вирус Troldesh был зафиксирован еще в 2015 году, однако со временем был модифицирован. "В последних кампаниях Troldesh не только шифрует файлы, но еще майнит криптовалюту и генерирует трафик на веб-сайты для увеличения посещаемости и доходов от онлайн-рекламы", - сообщается в релизе.

Письма с вирусом отправляются якобы с почтовых ящиков авиакомпаний (например, "Полярных авиалиний"), автодилеров ("Рольф") и от СМИ (РБК, "Новосибирск-online"), указывают эксперты. При этом адреса отправителей всех писем подделаны и не имеют к реальным компаниям никакого отношения.

Согласно данным Threat Detection System (TDS), масштаб атак с использованием Troldesh только в текущем квартале стал почти в 2,5 раза больше, чем за весь 2018 год. На июнь пришелся новый пик активности вируса-шифровальщик.