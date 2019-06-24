На форум "Армия-2019" пригласят более ста иностранных делегаций

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Рособоронэкспорт ожидает более 100 иностранных делегаций на международном военно-техническом форуме "Армия-2019", с 70 из них у российского спецэкспортера запланированы переговоры, сообщили в пресс-службе компании.

Пятая выставка пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 25 по 30 июня. МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума.

"В 2019 году Рособоронэкспорт пригласил на "Армию" делегации более 100 стран мира, с 70 из которых руководство компании проведет встречи "на полях" форума. Свыше 30 делегаций возглавляют министры обороны, их заместители и начальники генеральных штабов", - говорится в сообщении.

Наряду с разрешенной к экспорту продукцией, демонстрируемой на "Армии-2019", Рособоронэкспорт ожидает интерес партнеров к перспективным образцам, в том числе к танку Т-14 и боевой машине поддержки танков Т-15, выполненным на платформе "Армата", БМП Б-11 на платформе "Курганец-25" и К-17 на платформе "Бумеранг", 82-мм самоходному миномету "Дрок" и 57-мм зенитной самоходной установке "Деривация".