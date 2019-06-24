Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем

Грузинское вино "Киндзмараули" на полках магазина в Москве

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что причиной стало ухудшение качества продукции. С 2014 по 2018 год количество алкоголя, не соответствующего требованиям, возросло в 2,9 раза, составив 203 тысячи литров в прошлом году.

В первую очередь новые меры коснутся АО "Багратиони-1882", ООО "Болеро энд Компани", ООО "Кахетинское Традиционное Виноделие", ООО "Бадагони", ООО "Дом Грузинского Вина", ООО "Корпорация Грузинское Вино", ООО "Компания Грузинских Вин и Алкогольных Напитков" и ООО "Батоно".