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РИА Новости

Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем

Вчера, 11:17
43275
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГрузинское вино "Киндзмараули" на полках магазина в Москве
Грузинское вино Киндзмараули на полках магазина в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что причиной стало ухудшение качества продукции. С 2014 по 2018 год количество алкоголя, не соответствующего требованиям, возросло в 2,9 раза, составив 203 тысячи литров в прошлом году.
В первую очередь новые меры коснутся АО "Багратиони-1882", ООО "Болеро энд Компани", ООО "Кахетинское Традиционное Виноделие", ООО "Бадагони", ООО "Дом Грузинского Вина", ООО "Корпорация Грузинское Вино", ООО "Компания Грузинских Вин и Алкогольных Напитков" и ООО "Батоно".
Сейчас все партии товаров от этих производителей не допущены к ввозу в Россию.
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РоспотребнадзорРоссияГрузияОбщество
Популярные комментарии
Надо вообще запретить! Не пила их вина и пить не буду.
24 июня, 11:42
Наталья Герцен
224701032
до этого нельзя. ухудшение качества только сейчас выявлено. и да, оно такое качественное, что вполне возможно за пределы Грузии скоро перестанет вывозится, так как никому не нужно.
24 июня, 11:41
IInferno
162500020
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